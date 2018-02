Kirkon hiippakunnat maakuntien mukaisiksi

Luterilainen kirkko on muuttamassa hiippakuntajakoaan. Kirkolliskokous on antanut kirkkohallitukselle tehtäväksi valmistella hiippakuntajakoon uudistus, jolloin myös kirkon toiminnat olisivat maallemme luontaisesti maakuntien mukaan jaoteltuja.

Nykyisin hiippakuntajako on hassusti eksyksissä maakuntien rajoilla. Esimerkiksi Keski-Suomessa Hankasalmi ja Konnevesi kuuluvat Kuopion hiippakuntaan, vaikka pääosa maakuntaa kuuluu Lapuan hiippakuntaan. Myös Jämsä ja Joutsa poikkeavat maakunnallisesta hiippakuntajaosta. Jämsä on Tampereen hiippakuntaa ja Joutsa Mikkelin hiippakuntaa.

Kirkolla on yhdeksän hiippakuntaa, mutta Suomessa on 18 maakuntaa. Esimerkiksi Lapuan hiippakunta koostuu Keski-Suomen lisäksi Etelä-Pohjanmaasta ja osasta Pohjanmaan rannikkoa.

Keski-Suomi on Lapuan hiippakunnan suurin maakunta. Siksi olisi kohtuullista, että piispanistuin siirtyisi tulevaisuudessa Jyväskylään. Nykyisin Lapuan piispa on Seinäjoella eikä Lapualla, joten hiippakunnan nimeä ei voi enää käyttää perusteluna sille, että piispanistuin ei sopisi Jyväskylään.

Kehitys on syytä nähdä portaittaisena. Ensin kootaan maakuntajaon mukainen hiippakuntajako. Sen jälkeen hiippakuntien keskuspaikat on perusteltua katsoa uudelleen. Jyväskylä on maamme seitsemänneksi suurin kaupunki ja Vantaan ohella ainoa suurista kaupungeista, jossa ei ole piispanistuinta. Piispanistuin on Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Jyväskylän väkimäärä on 139 000 asukasta ja Seinäjoen 62 000.

Tulevassa hiippakuntauudistuksessa vaikein kysymys on Päijät-Hämeen suuntautuminen. Päijät-Häme saattaa siirtyä Mikkelin hiippakuntaan, sillä Etelä-Savosta, Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta muodostuva Mikkelin hiippakunta on väkimäärältään pienehkö. Tai sitten Päijät-Häme jatkaa Tampereen hiippakunnassa.

Maakuntapohjaisuus on hiippakuntajaossa järkevä linjaus. Sitä pidetään Keski-Suomessa arvossa.

Arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros käydään ensi torstaina. Todennäköisesti vaali menee toiselle kierrokselle. Sen päivämäärä on 1. maaliskuuta.

Arkkipiispan valitsee 1 525 henkilöä. Äänioikeutettuja ovat kirkolliskokousedustajat sekä hiippakuntavaltuustojen, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen jäsenet.

Arkkipiispan vaali on kahden kauppa. Vahvimmilla ovat Espoon piispa Tapio Luoma, 55, ja Porvoon piispa Björn Vikström, 54.

Vaalin pieni yllättäjä voi olla teologian tohtori Heli Inkinen, 61. Ex-piispa, SDP:n kansanedustaja Ilkka Kantola, 61, tuskin nousee kärkisijoille kuten myöskään konservatiivien Ville Auvinen, 52.

Arkkipiispa Kari Mäkinen, 63, jää eläkkeelle kesällä.

Arkkipiispan valinta on jäänyt ikävästi Helsingin piispan Teemu Laajasalon talous- ja kuittiepäselvyyksien sekä seurakuntavaltuutettu Johanna Korhosen ärhäkkien pistojen varjoon.

Kirjoittaja on päätoimittaja.