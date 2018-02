Kitti, jolla tilkitään palvelurakoja

Sosiaalityön palvelut näyttävät olevan hajaannuksen tilassa. Kyse ei ole ammatillisesta ja osaamiseen liittyvästä hajaannuksesta – ainakaan vielä – vaan hallinnollisesta hajauttamisesta.

Sellaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus eli sote näyttää sosiaalityön nyt vievän.

Sote-uudistuksen tarkoitus on kuitenkin ollut täysin päinvastainen: piti tulla yhteistyön tiivistämistä ja selkeyttä palvelujen kirjoon. Näin sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämistä on perusteltu. Integraatiosta – siis yhdistämisestä – on tulossa disintegraatio eli hajaannus, sillä sosiaalipalvelut on ripoteltu sinne tänne.

Sosiaalihuollon hajautettua palvelukuviota on sote-uudistuksesta vaikea hahmottaa edes teoriassa saati käytännössä. Nyrkkisäännöksi voisi ottaa sen, että sosiaalipalveluja saa jatkossa melkein kaikkialta muualta paitsi sote-keskuksista.

Sote-keskuksissa asiakkaat saavat pelkästään sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta.

Varsinaisesti sosiaalihuollon palvelut ovat maakunnan liikelaitoksessa. Siellä arvioidaan asiakkaan palvelujen tarve ja hänelle tehdään asiakassuunnitelma tai annetaan kouraan palveluseteli, jolla hän voi hankkia tarvitsemansa sosiaalipalvelun.

Sote-uudistuksessa on linjattu, että kunnat huolehtivat jatkossakin koulujen terveydenhuollosta ja siten myös oppilashuoltoon kuuluvista sosiaalipalveluista.

Kuntien tehtävänä on myös kuntien elinvoiman edistäminen; siihen kuuluu muun muassa pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden ehkäiseminen sekä kotouttaminen. Näissä kaikissa tarvitaan sosiaalityön palveluja.

Oman mielenkiintoisen lisänsä työ- ja elinkeinopalveluille – siis TE-keskuksille eli entisille työvoimatoimistoille – tuo vastikään hyväksytty työttömien aktiivimalli. Vajaakuntoiset ja pitkäaikaistyöttömät tuskin onnistuvat täyttämään aktiivimallin kovia vaatimuksia ilman sosiaalipalvelujen tukea.

Myös Kelassa on syntynyt paine lisätä sosiaalityön osaamista. Paine syntyi, kun toimeentulotuki siirrettiin vuoden alussa kunnilta Kelalle. Kelassa on jo havaittu, että kaikki toimeentulotukipäätökset eivät hoidu pelkästään tiliotteiden perusteella vaan päätöksen tekemiseen tarvitaan usein myös asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisempaa hahmottamista.

Edellä on lueteltu muutamia hallinnonaloja, joissa sosiaalityötä tehdään sote-uudistuksen jälkeen. Niistä on vaikea löytää sitä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon kuuluisaa integraatiota eli yhdistämistä.

Sinne tänne ripotellut sosiaalipalvelut ovat asiakkaan kannalta sekava vyyhti. Sosiaalialan työntekijöiden näkökulmasta sosiaalipalvelujen hajautus merkitsee myös osaamisen hajauttamista: työn kehittäminen kärsii, kun ammatillinen identiteetti on pieninä sirpaleina siellä täällä.

Sosiaalihuollon palvelut näyttävät olevan sote-uudistuksen kitti: sosiaalityön tehtävänä on tilkkiä palvelurakoja eli paikata muiden palvelujen toimimattomuutta. Sosiaalityön puoleen käännytään silloin, kun standardipalvelut eivät toimi.

