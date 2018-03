Kolumni: Ahneus sotessa iskee kokoomuksen nilkkaan

Jos sote kaatuu, kaatuu myös hallitus, sanoi pääministeri Juha Sipilä (kesk.) torstaina. Teräväsanaisen viestin kärki oli suunnattu tarkasti kokoomukselle. Lause olisi voinut hyvin jatkua: Jos ette kokoomuksessa saa porukkaanne kuriin, ovat edessä ennenaikaiset vaalit.

Ajatus ennenaikaisista vaaleista ei houkuta kokoomusta tippaakaan, vaikka puolue onkin tähän saakka pitänyt piikkipaikkaa puolueiden kannatusmittauksissa. Eilen julkistetussa Ylen mittauksessa SDP on kirinyt suosituimmaksi puolueeksi ja kestosuosikkina pitkään keikkunut kokoomus pitää nyt kakkostilaa.

Kokoomuksen painajainen olisi joutua samaan hallitukseen SDP:n kanssa, jolloin puolue saisi lausua valinnanvapaus-haaveilleen lopulliset jäähyväiset. Keskustassa tämä asetelma tiedetään hyvin ja siksi Sipilä voi – ehkä pieni hymynkare suupielessä – muistuttaa kokoomusta ennenaikaisten vaalien mahdollisuudesta.

Hallitusta ja sotea eli sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta horjuttaa kansanedustaja Elina Lepomäen (kok.) yllättävä ilmoitus, että hän ei aio pysyä kokoomuksen rintamassa vaan äänestää sotea vastaan.

Lepomäen mukaan sote-uudistus nostaa kustannuksia eikä laske kuten oli tarkoitus. Uudistuksen kannustimet ovat nyrjällään: yksityiset palveluntuottajat pystyvät nappaamaan ”vaivattomat” potilaat ja ohjaamaan ”hankalat” eli kalliimmat potilaat erityissairaanhoitoon eli julkiselle puolelle. Hoitoon pääsyn saatavuus paranee, mutta samalla lisääntyy myös potilaiden ylihoito – ja kustannukset.

Lepomäen esittämä sote-arvostelu on tuttua ja moneen kertaan kuultu asiantuntijoiden suusta. Myös osa kokoomuslaisista on arvostellut sotea. Lepomäki on silti – toistaiseksi? – ainut kansanedustaja, joka ei vain arvostele sotea vaan aikoo äänestyksessä toimia aktiivisesti sitä vastaan.

Tämä herättää hallituksessa levottomuutta, koska hallituksella on vain 105 edustajan enemmistö eduskunnassa. Se ei anna yhtään varaa hallituspuolueiden edustajien lipeämisille ja sooloiluille.

Kokoomus on koko pitkän sote-vaelluksen ajan ollut kärppänä tuikkaamaan lisää laajennuksia valinnanvapausmalliin, jos siihen on vain tilaisuus auennut.

Kokoomuksen iltalypsyt sotessa ovat kerta toisensa jälkeen pyrkineet suihkimaan lisää lämmintä maitoa yksityisten terveysalan yritysten ämpäreihin. Tätä eivät kaikki edes omasta joukosta ole sietäneet katsella ilman arvostelua.

Kunnianhimoisella Lepomäellä on ulostulossaan epäilemättä oma lehmä ojassa. Monen kokoomuslaisen mielestä Lepomäen ulostulo on julkea. Silti osa heistä on Lepomäen kanssa samaa mieltä mutta pysyy hiljaa puristaen kätensä nyrkkiin piilossa takin taskussa.

Lepomäen avaus ei viesti vain yhden edustajan sooloilusta. Se viestii myös siitä, että kokoomus kävi ahneeksi valinnanvapaushankkeessaan. Kansanperinteen mukaan ahneella on usein ikävä loppu. Sipilän varoitus hallituksen kaatumisesta otettaneen tällä kertaa kokoomuksessa tosissaan. Rivejä tiivistetään jo.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.