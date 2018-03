Kotimainen kauppa on heikoilla verkossa

Koko viime viikko Ruotsissa käytiin vilkasta keskustelua verkkokaupasta. Maassa on jo pari vuotta arvuuteltu hetkeä, jolloin amerikkalainen verkkokaupan jätti Amazon tulee voimalla Ruotsiin.

Amazonin uskotaan mullistavan ruotsalaisen verkkokaupan vielä tänä vuonna. Samalla se ilmeisesti tulee Tanskan, Norjan ja Suomen markkinoille.

Amazon ei suinkaan ole uusi tuttavuus Suomessa tai Ruotsissa.

Kaupan liiton viime viikolla julkistaman selvityksen mukaan Amazon on tällä hetkellä 12. suosituin suomalaisten käyttämä verkkokauppa. Viisi prosenttia verkkokaupoissa ostoksia tehneistä suomalaisista on asioinut Amazonilla.

Amazon on suurin länsimainen verkkokauppayritys. Sen perustaja-omistaja Jeff Bezos nousi 100 miljardin euron omaisuudella maailman rikkaimmaksi ihmiseksi sysäten paikalta Microsoftin perustajan Bill Gatesin.

Bezosin nousu on merkittävä. Se kertoo siitä, että maailman kiinnostavimpien toimialojen markkinoilla verkkokauppa on noussut it-yritysten rinnalle tai jopa ohi.

Verkkokaupassa nähdään huikeita mahdollisuuksia. Kun kaupasta tulee globaalia, paikalliset kaupan yritykset voivat olla menettäjiä. Tästä on viime vuosina saatu esimakua. Viime viikolla amerikkalainen Toys ´R´ Us kertoi lopettavansa kaikki 880 kauppaansa Yhdysvalloissa. Verkko teki lelukaupoista kannattamattomia. Yhdysvalloissa on suljettu myös ostoskeskuksia ja urheilukauppaketjuja.

Suomalaiset ostivat viime vuonna verkkokaupoista 4,9 miljardilla eurolla. Kasvua tuli vuodessa kahdeksan prosenttia. Samaan aikaan normaaleissa kaupoissa myynti ei juurikaan kasva. Palvelujakin verkosta ostetaan jo 3,6 miljardilla eurolla.

Suomalaisittain on huolestuttavaa, että 15 suosituimman verkkokaupan listalla on vain viisi suomalaista kauppaa. S- ja K-ryhmien verkkokauppoja ei listalle mahdu yhtään. Verkkokauppa.com, Elisa, Tokmanni ja Kärkkäinen yltävät juuri ja juuri listalle.

Suosituin on vaatekauppa Zalando. Listalla on myös H&M, Gigantti, eBay ja monia muita vahvoja ulkomaalaisia brändejä. Myös kiinalainen AliExpress vetää ostajia.

Olemme nähneet vasta verkkokaupan kasvun alkuvaiheen. Todellinen kiihdytys tulee lähivuosina. Silloin kaikki logistiikan ketjut palvelevat suurta kansainvälistä verkkokauppaa. Siinä tilanteessa tavaran kuljettaminen ja hyllyttäminen kotimaisen kaupan hyllylle voi olla kalliimpaa kuin pakettien tulo kotiovelle.

Miksi Amazon pelottaa Ruotsissa? Ehkä siksi, että sen arvioidaan mullistavan verkkokaupan palvelutason yhden tai korkeintaan kahden päivän toimituksilla. Se olisi mahdollista, jos jättiyritys perustaa suurvaraston Pohjoismaihin. Lähes ääretön tarjonta, nopea kotiinkuljetus ja kilpailukykyinen hintataso siirtävät ihmisiä verkkokauppoihin.

Kauppa on kansallisesti tärkeä toimiala. Se työllistää 300 000 ihmistä. Toivottavasti kotimainen kauppa pärjää tässä lähivuosina kiihtyvässä kisassa.

Kirjoittaja on päätoimittaja.