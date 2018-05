Koulujen retket ja leirit antavat elämyksiä

Toukokuu on kouluissa luokkaretkien ja leirikoulujen sesonkiaikaa. Yleensä retkikohteita on mietitty ja matkaa varten on kerätty rahaa jo pitkään etukäteen.

Osa luokista suuntaa jopa ulkomaille, kun taas toiset retkeilevät lähempänä. Suosittuja kohteita ovat muun muassa huvipuistot, urheiluopistot, eläinpuistot ja monenlaiset museot. Koululuokat voivatkin olla tällaisissa paikoissa merkittävä asiakasryhmä.

Keski-Suomessa leirikoulut ovat oleellinen osa esimerkiksi Nuorisokeskus Piispalan toimintaa Kannonkoskella. Siellä koululuokille on tarjolla laaja valikoima muun muassa liikuntaan, kädentaitoihin ja luontoon liittyvää ohjelmaa.

Saarijärvelle luokkaretkeläisiä vetävät keväisin ainakin Pyhä-Häkin kansallispuisto sekä Kivikauden kylä, jossa lapset pääsevät kokeilemaan kivikauden elämään liittyviä taitoja, kuten jousella ampumista ja ansojen virittämistä.

Joillakin luokkaretkillä käydään teatterissa. Laukaassa Kuusan Kanavateatterissa on oivallettu, että ammattiteatterien lisäksi myös harrastajateatterien esitykset voivat olla osa luokkaretkien ohjelmaa.

Tänä keväänä Kanavateatteri esittää näytelmän Ella ja Paterock, jossa seikkailevat Timo Parvelan Ella-sarjan kirjoista tutut hahmot. Näytelmän päärooleissa on lapsia ja nuoria.

Osa näytöksistä on sijoitettu koulutuntien ajalle, ja ne ovat houkutelleet katsomoon koululuokkia myös oman kunnan ulkopuolelta.

Tänä lukuvuonna koko maan kahdeksasluokkalaiset saavat tehdä kulttuuriretkiä Taidetestaajat-hankkeessa Suomen Kulttuurirahaston, Svenska kulturfondenin ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton tuella. Tarjolla on niin kuvataidetta, teatteria, oopperaa kuin konserttejakin.

Luokat käyvät kokeilemassa taide-elämyksiä yhdessä kohteessa omassa maakunnassaan ja toisessa kohteessa pääkaupunkiseudulla. Vierailuihin liittyy myös ennakkotehtäviä. Koulujen osallistumisen tekee helpoksi se, että pääsyliput ja matkat – jopa lennot – maksetaan hankerahoista.

Esimerkiksi Karstulasta Taidetestaajat-matkoja on tehty Ateneumiin ja Kiasmaan, kun taas Saarijärveltä on käyty muun muassa Helsingin kaupunginteatterin ja Tapiola Sinfoniettan esityksissä.

Yläkoulut voivat hyödyntää tätä mahdollisuutta vielä kahden seuraavan lukuvuoden aikana.

Monista lukioista fysiikan opiskelijoita on käynyt tutustumassa Sveitsissä Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen CERNiin. Opetushallitus tukee näitä tiedematkoja.

On hienoa, että koulut ja oppilaitokset vievät lapsia ja nuoria retkilleen, vaikka matkoista onkin ylimääräistä vaivaa opettajille ja yhteisestä rahan keruusta kertyy työtä oppilaiden lisäksi myös vanhemmille.

Läheskään kaikilla ei ole omien perheidensä kanssa mahdollisuutta matkustella tai vierailla sellaisissa paikoissa, joihin luokkaretkillä, leirikouluissa ja opintomatkoilla mennään.

Kirjoittaja on aluetoimittaja.