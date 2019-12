Kuopio ei ole pysynyt Jyväskylän vauhdissa

Suomi on kaupungistunut ja keskittynyt jo vuosikymmenien ajan. Suuri maaltamuutto alkoi 1950-luvulla ja kiihtyi 1960-luvulla.

Kehityskululle ei näy päätä. Ihmisten muuttoliike suurimpiin kaupunkeihin on nopeaa. Syrjäkylät ovat tyhjentyneet jo menneinä vuosikymmeninä, samoin ovat hiljentyneet monet kirkonkylät. Tällä ja viime vuosikymmenellä väestöään ovat alkaneet menettää myös pienet ja keskisuuret kaupungit.

Porilainen aluetutkija ja -konsultti Timo Aro esitteli viime viikolla maamme 20 suurinta kaupunkia vertaavan asukaslukutaulukon. Sen erikoisuus on, että kaupungin väkimäärä oli laskettu sen nykyisten maarajojen mukaan.

Esimerkiksi Jyväskylän vuoden 1960 väkilukuun laskettiin mukaan Korpilahden, maalaiskunnan ja Säynätsalon asukkaat, sillä he ovat tällä hetkellä osa Jyväskylää. Näin tehtiin kaikkien tutkittujen kaupunkien osalta.

59 vuodessa on syntynyt uusia suuria kaupunkeja ja entisiä suuria kaupunkeja on vaipunut alaspäin.

Vantaa oli 43 843 asukkaallaan vielä vuonna 1960 silloisen Savonlinnan (42 685 asukasta) kokoinen kaupunki. Vantaa oli silloin maamme 19. suurin kaupunki. Nyt Vantaalla asuu 232 759 asukasta. Savonlinnan asukasmäärä on pudonnut 33 272 ihmiseen.

Myös Espoo on hypännyt suurkaupungiksi. Vuonna 1960 Espoossa oli saman verran asukkaita kuin Kotkassa eli hieman alle 57 000 asukasta. Nyt Kotka on kutistunut 52 000 asukkaaseen ja Espoo kasvanut maamme toiseksi suurimmaksi kaupungiksi 288 957 asukkaalla. Kotka oli vielä 1960 maamme 12. suurin kaupunki, mutta nyt se on nippa nappa 20 suurimman listalla (sijalla 19.).

Kuopio oli vielä vuonna 1960 maamme neljänneksi suurin kaupunki. Se oli itäisen Suomen suurkaupunki ja suuri hallintokeskus. Kuopiota katsottiin ylöspäin. Vaan ei katsota enää.

Kuopio on nyt maamme 9. suurin kaupunki. Se on pudonnut sijoituksissa alaspäin, vaikka vuodesta 1960 väkiluku on kasvanut 92 059 asukkaasta nykyiseen 119 390:een. Väkimäärä on kasvanut aika vaatimattomasti suurten kaupunkien sarjassa eli vain 29,7 prosenttia. Joensuukin on kasvanut enemmän (40,0 prosenttia). Tällä viikolla Kuopiolta meni sivu suun suurinvestointi biotuotetehtaaseen.

Jyväskylässä asui vuonna 1960 paljon vähemmän väkeä kuin Kuopiossa. 74 098 asukkaan silloinen Jyväskylä on lähes kaksinkertaistunut 59 vuodessa nykyiseen 142 531 asukkaaseen.

Kovimpia kasvajia ovat olleet Vantaa (430,9 prosenttia), Espoo (410,2 prosenttia), Oulu (129,8 prosenttia), Jyväskylä (92,4 prosenttia), Seinäjoki (88,5 prosenttia) ja Tampere (79,4 prosenttia). Hitainta kasvu on ollut Salossa (5,8 prosenttia), Mikkelissä (8,5 prosenttia) ja Porissa (12,3 prosenttia).

Tulevina vuosikymmeninä kovia kasvajakaupunkeja on entistä vähemmän. Hyvät liikenneyhteydet, vahva koulutustarjonta, monipuoliset työmarkkinat ja kaupungin dynaamisuus ratkaisevat tulevat voittajat.

Kirjoittaja on päätoimittaja.