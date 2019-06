Lähellä oleva museo voi yllättää iloisesti

Paikallishistoriaan keskittyvälle Äänekosken kaupunginmuseolle remontoidaan tilat Metsä Groupin entiseen hallintokonttoriin. Museo on ollut vailla näyttelytiloja vuodesta 2016. Museon kokoelmista koottava näyttely avautunee uusissa tiloissa vuonna 2021.

Samoihin tiloihin on tarkoitus sijoittaa myös Metsä Boardin tehdasmuseo. Sen aineisto kertoo paperitekniikan kehittymisestä ja yhtiön historiasta.

Yhdistelmä vaikuttaa hyvältä idealta. Museon tulevat tilat sijaitsevat aivan kartonkitehtaan kupeessa, ja tehdasalue on merkittävä osa Äänekosken kaupungin historiaa ja nykypäivää. Vieressä on myös taidemuseo. Kokonaisuus kiinnostanee muitakin kuin paikallisia.

Kävin äskettäin Äänekosken taidemuseossa vasta ensimmäisen kerran – ja silloinkin työtehtävissä. Taitaa olla yleistä, että ohitamme helposti naapurikaupunkien tai jopa oman asuinpaikkakunnan näyttelyt, vaikka kauempana reissuillamme vierailisimme silloin tällöin museoissa.

Äänekoskella ihmettelin, miten taidemuseon perusnäyttelyyn voi kuulua pala Hugo Simbergin kuuluisaa Köynnöksenkantajat-teosta. Simberg ikuisti Tampereen tuomiokirkon kirkkosalia kiertävän freskonsa alastomia poikia myös maalauksiin, joista yksi on pysyvästi esillä Äänekoskella.

Konginkankaalla opettajana työskennellyt Toivo Parantainen hankki arvokkaan maalauksen omistukseensa. Hänen laaja taidekokoelmansa on sittemmin säätiöity, ja Äänekosken taidemuseo hallinnoi sitä.

Varmasti monissa muissakin keskisuomalaisissa museoissa pääsisi kokemaan mukavia yllätyksiä, jos niitä vain lähtisi etsimään.

Keskikesä on oivallista aikaa museovierailuille, koska tarjonta on silloin runsaimmillaan. Nyt heinäkuussa ovat avoinna myös lukuisat pitäjien ja kylien kotiseutumuseot, joista monia pyöritetään vapaaehtoisvoimin.

Esimerkiksi Konneveden kotiseutumuseo koostuu peräti 12:sta 1700- ja 1800-lukujen hirsirakennuksesta, joista ensimmäinen on siirretty alueelle 1950-luvulla.

Karstulan kotiseutumuseo taas toimii isossa viljamakasiinissa. Siellä on noin 2 000 esinettä, jotka kertovat paikallisesta elämästä 1800-luvulla. Esillä on runsaasti myös Suomen sodan aikaisia aseita.

Pienimmillä kotiseutumuseoilla ei ole edes säännöllisiä aukioloaikoja, mutta yleensä ovet avautuvat, jos vierailustaan ilmoittaa etukäteen.

Saarijärven museon kesäkohteita ovat Kivikauden kylä, Säätyläiskotimuseo Runeberg-näyttelyineen, Tapperin taiteilijaveljesten kotitalo Juhola sekä Toivi Järvisen taidekoti ja veistospuisto museon päärakennuksen pihapiirissä.

Päärakennus on nyt remontissa, ja sen uuteen laajennusosaan on suunniteltu perusnäyttelyä. On hyvä, jos museon vaihtuvien näyttelyjen oheen saadaan pysyvästi esille paikallishistoriaa sekä teoksia paikkakunnan nimekkäiltä taiteilijoilta Hannes Autereesta ja Kain Tapperista alkaen.

