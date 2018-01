Lahjoittaisitko rahaa Saarijärven museolle?

Saarijärven valtuusto myönsi joulukuussa tiukassa äänestyksessä takauksen Saarijärven museon kiinteistöyhtiön remonttilainaan. Kaupunki omistaa yhtiöstä hieman yli puolet.

Samalla päätettiin selvittää yksityisen rahoituksen mahdollisuutta museon remonttiin. Valtuustosalissa nostettiin esiin myös ajatus joukkorahoituskampanjasta. Se on tutkimisen arvoinen idea.

Joukkorahoituksen ajatuksena on, että kuka tahansa voi tukea hyväksi kokemaansa hanketta pienellä tai isommalla summalla.

Valtuuston takauspäätöstä edelsi harvinaisen vilkas julkinen keskustelu. Kahta viikkoa aiemmin kaupunginhallitus oli esittänyt yksimielisesti, ettei takausta myönnettäisi, vaan selvitettäisiin mahdollisuus siirtää museon näyttelytilat tulevaan koulu- ja kulttuurikeskukseen.

Tästä syntyi pelko, että museon toiminta nykyisellä paikallaan ajettaisiin alas. Vetoomuksen museon remonttirahoituksen puolesta allekirjoitti peräti 1 757 henkilöä. Satoja nimiä kerättiin Saarijärvellä paperilistoihin, ja nettiadressiin kertyi yli tuhat allekirjoitusta eri puolilta Suomea ja ulkomailtakin.

Jos tältä joukolta sekä laajemminkin esimerkiksi kulttuurivaikuttajilta ja saarijärveläissyntyisiltä eri alojen menestyjiltä pyydettäisiin rahaa Saarijärven museon remonttiin, moni saattaisi lahjoittaa.

Miksi rahaa vielä tarvittaisiin? Saarijärven valtuusto päättää remonttilainan takaussummasta vasta myöhemmin.

Museon remontin ja laajennuksen kustannusarvio on noin 2,6 miljoonaa euroa, josta opetus- ja kulttuuriministeriön avustus kattanee 610 000 euroa. Heralan säätiön osuus on 200 000 euroa ja kiinteistöyhtiön 1,8 miljoonaa euroa. Kaupungin vuosimaksut yhtiölle nousisivat noin 80 000–100 000 eurolla.

Valtuusto voi vielä perua takauspäätöksensä, jos kustannukset kasvavat. Joulukuussa valtuutetuista lähes puolet olisi siirtänyt museon remonttia, jotta kaupungin rahat riittäisivät nyt paremmin muun muassa koulurakentamiseen.

Jos Saarijärvellä halutaan jatkaa ammattimaista, oman pitäjän ulkopuolellakin laajalti arvostettua museotoimintaa, se vaatii nykyaikaiset tilat – ja rahaa. Olisi hyvä, jos myös muualla asuvilla olisi mahdollisuus osallistua remonttikustannuksiin muutoinkin kuin valtion verotuksen kautta.

Saarijärven museolle viritellään nyt omaa ystäväyhdistystä tukemaan museon toimintaa ja edistämään sen tunnettavuutta. Vastaavia yhdistyksiä on monilla muillakin museoilla.

Jo nykyisin Saarijärven museon ystävillä on edesmenneen kotiseutuneuvos Ilta Ikkalan perustama pankkitili, jonne on ohjattu syntymäpäivälahjoituksia. Museo on käyttänyt rahoja muun muassa julkaisuihinsa.

Yhdistys voisi esimerkiksi järjestää museossa tilaisuuksia ja ehkä myös kerätä rahaa. Silloin joku voisi halutessaan tukea museota sopivaksi katsomallaan summalla vaikka kerran kuussa, kuten hyväntekeväisyysjärjestöjä.

Kirjoittaja on aluetoimittaja.