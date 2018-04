Mäkinen värisyttää demareita ja kokoomusta

Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen (sd.) pitää kahta puoluetta jännityksessä, kun hän miettii, hakeeko hän vapautusta Susanna Huoviselta (sd.) aukeavan kansanedustajan paikan vastaanottamisesta.

Mäkinen ehti kuukausi sitten sanomaan Keskisuomalaisessa, että hän ei pyri ensi kevään vaaleissa eduskuntaan. Hän sanoi asettavansa 7- ja 9-vuotiaat lapsensa ja oman elämänsä etusijalle.

Mäkinen on tavoitellut kansanedustajuutta jo kaksissa vaaleissa. Hänellä olisi nyt elämänsä tilaisuus kansanedustajuuteen. Vuoden jakso kansanedustajana petaisi asetelmat seuraaviin vaaleihin, kun myös Pihtiputaan maltillinen lahja ay-liikkeelle ja politiikalle eli Lauri Ihalainen, 70, jättää politiikan ikänsä vuoksi.

Vapautuvat paikat värisyttävät sosiaalidemokraatteja. Uusille nimille ja vuosia töitä tehneille poliitikoille on nyt latu avoinna.

Jos Mäkinen päättää pyytää vapautusta kansanedustajuudesta, jämsäläinen Piritta Rantanen nousee paikalle. Hän on jämäkästi ilmoittanut, että hän ”totta kai lähtee” eduskuntaan. Samalla se tietäisi sitä, että Rantanen menisi seuraavissa vaaleissa todennäköisesti heittämällä läpi Jämsän seudun äänillä eduskuntaan. Rantasella on puhkua politiikassa.

Mielenkiintoista on, antaisiko eduskunta Mäkiselle vapautuksen kansanedustajuudesta. Pelkkä avioero tai perhetilanne ei riitä automaattisesti syyksi. Kansanedustajalle voidaan myöntää ero tehtävästä merkittävän tehtävän takia. Alunperin tällä on ajateltu merkittävää valtiollista tehtävää. Eduskunnan linja on nyt löpertynyt ja eroja on myönnetty lavealla syykirjolla yrityselämään lähdön (Carl Haglund), kunnanjohtajaksi siirtymisen (Outi Mäkelä) tai lääketeollisuuden lobbariksi (Sanna Lauslahti) pestautumisen takia.

Perhesyyllä ero eduskunnasta olisi poikkeuksellista, sillä ehdokkaan katsotaan olevan vastuussa äänestäjille koko vaalikauden. Kolme vuotta vaalien jälkeen ja varasijoilla olleen kohdalla asiaa pitää ehkä katsoa löyhemmin kuin varsinaisen kansanedustajan osalta. Lienee kohtuutonta, että varasijoilla olevat olisivat koko vaalikauden passissa.

Demarileirissä pelätään vaihtoehtoa, jossa Mäkinen ottaisi vastaan kansanedustajuuden mutta ei lähtisi seuraaviin eduskuntavaaleihin. Näin kansanedustajan tuoma julkisuus valuisi puolueen kannalta hukkaan. Mäkinen on demareita jakava persoona. ”Punaisella Riitalla” on ollut kansansuosiota, mutta puolueväki on monesti tuskaillut hänen arvaamattomuuttaan. Omaa näyttävyyttään vaaliva, mutta usein flunssaa sairasteleva Mäkinen on monesti jäänyt yllättäen tulematta kenttäväen tilaisuuksiin.

Myös kokoomuksessa odotetaan Mäkisen vastausta jännityksellä. Keski-Suomen kokoomus on rakentanut eduskuntavaaleihin Sinuhe Wallinheimon rinnalle naisroolia piirin puheenjohtajalla Lotta Aholalle. Puolueella on ollut uupelo vahvoista naisista Henna Virkkusen jälkeen. Jämsäläinen Ahola on ollut nousussa.

Jos Mäkinen hakee ja saa vapautuksen kansanedustajuudesta, Rantanen katkaisee Aholan nousukiidon. Se olisi kokoomukselle kova tappio.

Susanna Huovinen teki kunnioitettavan ratkaisun 19 vuoden kansanedustajuuden ja kahden ministeriyden jälkeen. Perhetilanteellakin on ymmärrettävästi vaikutusta. Kaksi lasta ja puoliso Timo Koiviston kaupunginjohtajan työ tekevät koko perheestä kiireisen.

Demokratian palvelukset Huovinen on nyt tehnyt. Keski-Suomella on aihetta kiittää ja toivottaa onnea Keski-Suomen Ensi- ja turvakoti ry.:n toiminnanjohtajan työhön.

Kokoomus on ajautumassa ongelmiin. Kansanedustaja Hjallis Harkimo (ex-kok.) haikaili aikanaan puolueen puheenjohtajan paikalle. Nyt hän näkee itsessään messiaanista Emmanuel Macronia. SDP:n entinen puoluesihteeri ja nykykokoomuslainen Mikael Jungner on rakentelemassa Harkimon kanssa liberaalia kansanliikettä.

Harkimo vastustaa sote-uudistusta. Helsingin pormestari Jan Vapaavuorelle (kok.) kokoomuskapina on mieluisa. Hän vetää mattoa puheenjohtaja Petteri Orpon alta ja yrittää härskisti optimoida Helsingin etuja.

Olisi yllätys, jos Harkimo saisi kansanliikkeeseen mukaansa muita kokoomuslaisia, kun Elina Lepomäkikään ei innostunut.

Harkimo on murtamassa kokoomuksen unelmatilannetta suurimpana puolueena. SDP meni jo tuoreimmassa gallupissa ohi. Keskustan 15 prosentin tasolla makaava kannatus oli jo luoda tilanteen, jossa porvariäänestäjät olisivat ryhmittyneet kokoomuksen taakse, jotta SDP ei voittaisi seuraavia eduskuntavaaleja.

Nyt kokoomuskapina petaa Antti Rinteen SDP:lle ykkösasemaa ja Juha Sipilän keskustalle mahdollisuutta nousta soten onnistuttua kärkikahinoihin.

Soten onnistumista ja hallituksen tulevaisuutta varmistellaan nyt varmastikin kristillisten ja RKP:n kanssa käytävillä kabinettineuvotteluilla.

Kirjoittaja on päätoimittaja.