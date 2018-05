Markkinat pelkäävät jo uutta eurokriisiä

Italian poliittisen kriisin pitkittyminen hermostuttaa kansainvälisiä rahamarkkinoita. Pörssikurssit ovat laskeneet ja spekulaatiot uudesta eurokriisistä voimistuneet.

Markkinoiden reaktio on tavallaan ymmärrettävä, sillä Italian tilanteessa on paljon samaa kuin Kreikan kriisissä muutamia vuosia sitten. Valtio on velkaantunut, pankkien kunto arveluttaa, ja kansa äänestää valtaan poliitikkoja, jotka avoimesti vastustavat EU:n patistuksia säästöihin ja rakennemuutoksiin.

Toisaalta markkinoilla olisi ollut hyvä syy hermostua jo maaliskuussa, kun Italian vaalitulos selvisi. Nyt syntynyttä tilannetta ei tuloksen jälkeen voi pitää erityisen yllättävänä.

Italian kriisin viimeisin käänne nähtiin, kun presidentti Sergio Mattarella ei hyväksynyt vasemmistopopulistisen Viiden tähden liikkeen ja laitaoikeistolaisen Legan ehdokasta valtiovarainministeriksi. Presidentti epäili, että eurovastaisen ekonomistin Paolo Savonan nimitys olisi voinut johtaa Italian eroon eurosta. Ja näin merkittävä ratkaisu pitäisi presidentin mukaan pohjustaa paremmin kuin nyt oltiin tekemässä.

Keskiviikon tietojen mukaan hallitusta yritetään yhä rakentaa Viiden tähden liikkeen ja Legan muodostamalle pohjalle. Uusin viritelmä vaikuttaa vielä huterammalta kuin edellinen, sillä tunnustelijana on presidentin nimittämä ekonomisti Carlo Cottarelli, joka tunnettuna julkisten menojen leikkaajana edustaa täysin toisenlaista talouspoliittista näkemystä kuin hallituspuolue-ehdokkaat. Lisäksi tunnusteluihin osallistuu Legan äärioikeistolainen liittolaispuolue Italian veljet, joka tuskin tilannetta ainakaan rauhoittaa.

Todennäköisimmältä vaihtoehdolta näyttääkin, että Italiaan syntyy virkamieshallitus, joka johtaa maan kohti uusia vaaleja. Jos virkamieshallitus ei saa parlamentin luottamusta, vaalit pidettäisiin jo loppukesästä tai alkusyksystä.

Uusien vaalien mahdollisuus onkin se, mikä markkinoita erityisesti hermostuttaa. Viiden tähden liikkeen ja Legan odotetaan vain vahvistavan asemiaan ja ennen pitkää johtavan Italian ulos ainakin eurosta, kenties EU:stakin.

Mielipidetiedustelujen mukaan nämä puolueet voisivat hyvinkin voittaa. Viiden tähden liike on onnistunut säilyttämään vaaleissa saamansa kannatuksen ja Lega kasvattamaan omaansa tuntuvasti. Kokonaan toinen kysymys on, eroaisiko Italia näidenkään puolueiden johdolla eurosta tai EU:sta.

Vaikka eurokriittiset puolueet ovat maan suosituimpia, EU:n ja euron kannattajia on Italiassa enemmän kuin vastustajia. Viiden tähden liike ja Lega saavuttivat maaliskuussa vaalivoittonsa vaimentamalla irtaantumisvaatimuksia EU:sta ja eurosta ja nostamalla etualalle muita teemoja.

Onkin epäilty, että presidentti Mattarella pelaa poliittista uhkapeliä. Nostamalla eurojäsenyyteen suhtautumisen uuden hallituksen kynnyskysymykseksi hän nostaa samalla eurojäsenyyden uusien vaalien teemaksi ja pakottaa Viiden tähden liikkeen ja Legan selventämään kantojaan äänestäjille.

Kirjoittaja on va. pääkirjoitustoimittaja