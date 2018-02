Mieli kirkas, meno vakaa

Tervaskantotyyppinen eläkeläismies laskee valtavan alamäen vauhdilla ja lähestyy takaa niin virkeän näköisenä, että on parasta antaa latua. ”Minulla on sydänvika ja astmaa”, mies huikkaa vauhtiaan vähätellen ja painelee haarakäyntiä Äänekosken Liikuntapuiston jyrkkää vitosen nousua kuin dieselveturi. Ei ole muuten ihme, että nämä ovat SM-hiihtolatuja ensi vuonna. Haastetta riittää.

Mäen päällä mies menee menojaan suksi livakasti luistaen. Jos pitäisi arvata, hän on itse voidellut sivakkansa niin kuin jo vuosikausia.

Nuorempana olisi saattanut harmittaa tulla ohitetuksi, mutta nyt vain naurattaa. Olisinpa itsekin tuossa kunnossa tuossa iässä.

Totuus on, että olen susihuono hiihtäjä. Tekniikkani on levällään kuin lattialle kaatunut mustikkasoppa (miten on mahdollista, että pikkulorauksesta soppaa voi tulla monen neliön sotku?).

Hiihdän perinteisellä tyylillä. Siihen on muutamakin syy: en osaa hiihtää vapaalla ja kuntoni ei ehkä kestäisi jatkuvaa potkimista ja hartiatyötä. Mutta tiedättekö, nautin lähes joka hetkestä. Tunnen, miten työstä jumittuneet hartiat aukeavat ja vatsamakkaroiden alla lymyilevät piilolihakset aktivoituvat. Ja ne maisemat! Metsä!

Kun lasken mäkiä alas, laulan mielessäni Pelle Miljoonaa: ”Elämä soi korvissa, tuoksuu tuulessa, olen tulessa.”

Ylämäkiin sopii saman artistin ja saman Moottoritie on kuuma -kappaleen toinen säe: ”Rintaa pakottaa, sydän tahtoo lentää, nousta tuulen selkään.”

Ei ole mikään ihme, että hiihto on suorastaan trendilaji. Elämyksiä ja kuntoa yhdessä paketissa.

Moni tuttavani on saanut kouluhiihdosta niin isot traumat, ettei ole tarttunut suksiin sitten 1980-luvun lopun. Kaikki muistavat ne huonosti luistavat ja pitävät sukset, joiden pohjiin kertyi senttikaupalla lunta, kun oikein hankala keli sattui kohdalleen.

Hei tyypit! Unohtakaa jo. Te olette aikuisia, ette enää kenenkään oppilaita, joiden pitää suorittaa.

Luovuin ennakkoluuloistani vasta kymmenisen vuotta takaperin, kun muutimme Äänekosken Liikuntapuiston lähistölle. Täällä hyvin ylläpidettyä latuverkostoa riittää kilometrikaupalla ja kun jäät kestävät, autuus vain kasvaa.

Vasta tänä vuonna olen todella innostunut jopa siinä määrin, että lähes joka ilta tekee mieli olla oman elämänsä helenatakalo.

Olen tutkinut lähiseutujen latukarttoja ja miettinyt, että niin Sumiaisten Saarikas kuin Koivistokin pitäisi kokeilla. Molemmat ovat osoitus upeasta talkootyöstä kaikkien iloksi.

Vaan ei niin hyvää, ettei jotain pahaakin. Vapaata hiihtävä ystäväni, nainen, puhuu latusovinisteista. Hän on saanut kuulla asiatonta huutelua kun on ohittanut hitaamman mieshiihtäjän Liikuntapuiston maastossa. Siippaansa hän ei halua turvakseen ladulle, sillä kokee, että hänellä on täysi oikeus sujutella rauhassa omaa vauhtiaan ilman pelkoa minkäänasteisesta väkivallasta. Voiko joku muka olla eri mieltä?

Kirjoittaja on aluetoimittaja.