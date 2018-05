Mikä Jyväskylää ja Hongkongia yhdistää?

Kävin keskiviikkona elämäni ensimmäistä kertaa sisäliikuntapuistossa, Jyväskylän messukeskuksen yhteydessä Lutakossa sijaitsevassa SuperParkissa. En ottanut voltteja trampoliinilla, enkä lasketellut skeittiramppia vaahtomuovikuutioiden sekaan. Silti saatoin hyvin ymmärtää sen liikunnan riemun, jonka hommaan heittäytyvä löytää.

Monella juniorilla on kuulema jo kausikortti SuperParkiin. Yhä useampi aikuinenkin uskaltaa päästää edes joskus sisäisen lapsensa valloilleen – ainakin omien lasten seurassa.

Vierailu SuperParkissa oli osa Paviljongissa pidetyn Huipulla tuulee -seminaarin ohjelmaa. Kolmatta kertaa järjestetty kaksipäiväinen seminaari keräsi kuutisensataa kuulijaa. Urheilun ja johtajuuden yhdistelmään uskovia seminaareja löytyy muualtakin, mutta Jyväskylän Kongressikeskus Oy:n toimitusjohtaja Pietari Sorri ja KIHUn projektitutkija Ville Kallinen ovat onnistuneet luomaan kokonaisuuden, jossa tiukka asiasisältö yhdistyy rentoon ilmapiiriin ja verkostoitumiseen ”pönötysvapaasti”.

SuperPark-idean isän, kainuulaisen Taneli Sutisen, tarina oli yksi seminaarin puhuttelevimmista.

Nälkämaalta Hongkongiin. Näin ristijärveläisen papin rasavilli poika, nuoriso-ohjaajaksi opiskellut Sutinen oli esityksensä otsikoinut. Hän aloitti elämysmatkailupalveluista ja iski todelliseen kultasuoneen keksiessään idean kaikenikäisille tarkoitetusta temppuilupaikasta katsellessaan pienen tyttärensä leikkiä sisäliikuntapuistossa. Miksi aikuiset eivät voisi seikkailla yhdessä lastensa kanssa, Sutinen mietti munkkikahvilla istuessaan.

Sutinen leimattiin yleisesti kylähulluksi, mutta Vuokatin Matkailua tuolloin vetänyt Juha Tanskanen sekä Jarmo Heikkinen uskoivat ideaan. Elokuussa 2012 syntyi päätös, että SuperPark Oy rakentaa Vuokattiin Angry Birds -sisäaktiviteettipuiston.

Nyt SuperParkilla on seitsemän omaa ja viisi lisenssillä toimivaa sisäaktiviteettipuistoa Suomessa. Joulukuussa 2017 avattu SuperPark Hong Kong aloitti yhtiön kansainvälistymisen. Tavoitteena on avata kuluvan vuoden aikana 6–8 uutta puistoa Kiinaan, Aasiaan ja Eurooppaan.

Sutisen räväyttäessä seinälle viiden vuoden kasvutavoitteet kuulijat mykistyivät. Vuoden 2023 loppuun mennessä pitäisi olla 100 puistoa ympäri maailmaa.

Suomelle, Kiinalle, Yhdysvalloille ja kaikille länsimaille on yhteistä huoli lasten liikkumattomuudesta ja sitä seuraavista terveysongelmista. Julkisuuteen tulee jatkuvasti lisää tutkimustuloksia liikunnan huikeista psyykkisistä, sosiaalisista ja kognitiivisista vaikutuksista.

Suomessa kaikenikäiset voivat liikkua myös luonnossa mutta toisin on maailman metropoleissa. Hongkongissa sisäliikuntapuisto on rakennettu 6 000 asukkaan pilvenpiirtäjän katutasoon. Ilmansaasteista ja liikenteestä sakeassa miljoonakaupungissa liikuntaleikeille omistettu suomalainen vientituote on elämän mullistava innovaatio. Suosio on ollut valtava.

