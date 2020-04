Ministeriä mitataan tukiskandaalissa

Business Finland on jakanut maaliskuusta lähtien epäonnistuneesti yritystukea. Rahajako alkoi, kun maan hallitus halusi lieventää koronakriisin vaikutuksia yrityksiin.

Business Finland valikoitui jakajaksi, koska sillä oli valmis organisaatio, joka on tottunut jakamaan hakemuksia vastaan rahaa.

Aluksi kaikki näytti hyvältä. Vaikeuksiin joutuneita yrityksiä tultaisiin tukemaan. Tarkoitus oli rakentaa yhteiskunnan rahoilla yrityksille silta yli koronakriisin. Ajatus oli, että jos yritykset selviytyvät, myös työpaikat säilyvät. Ja kriisin jälkeen maamme pääsisi taas vahvaan kasvuun.

Mutta sitten alkoivat vaikeudet.

Business Finlandin johto lähti toteuttamaan rahanjakoa sitä ohjaavien lakien ja asetusten mukaisesti. Lisäksi otettiin määrittelyjä EU:n normeista.

Business Finlandin tehtäväksi on määritelty rahan jakaminen kehitystoimintaan. Niinpä se ei mielestään voinut jakaa rahaa yritysten elossapitämiseksi vaan rahaa lapioitiin yritysten nopeasti keksimiin kehityshankkeisiin.

Business Finlandin johto oli jäykkäniskaista ja ymmärtämätöntä. He eivät halunneet hoksata, että rahanjako saa osakseen kritiikkiä. Jos he olisivat sen ymmärtäneet, niin he olisivat keskustelleet rahanjakoa säätelevien säännösten muuttamisesta hallituksen ja elinkeino­ministeri Mika Lintilän (kesk.) kanssa.

Rahajakoskandaali on pohjimmiltaan Lintilän suuri virhe. Hänen olisi pitänyt vastuuministerinä ohjata heti jako oikealla uralle. Nyt kansakunnan moraalisesti paheksumiin tarkoituksiin on jaettu yli 200 miljoonaa euroa.

200 miljoonan virhe on paljon suurempi kuin viiden miljoonan euron epäonnistuneet maskikaupat. Sen takiahan Huoltovarmuuskeskuksen johtaja joutui eromaan.

Lintilä, 54, on pitkän linjan kansanedustaja Keski-Pohjanmaalta. Hänet valittiin eduskuntaan vuoden 1999 vaaleissa.

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen elinkeinoministeriksi Lintilä valittiin lokakuussa 2016. Hänen valintansa oli dramaattinen. Sipilä halusi paikalle Lintilän, mutta Mauri Pekkarinen nousi haastajaksi eduskuntaryhmän pienen kapinan takia. Eduskuntaryhmässä oli Lintilän osaamista kohtaan paljon kritiikkiä. Lintilä voitti ratkaisevan puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän ministeriäänestyksen vain neljällä äänellä.

Keskustan Keski-Suomen piirin toiminnanjohtaja Pauliina Maukonen-Kärkkäinen siirtyy Ajatuspaja Alkion käynnistäjäksi. Mielipidepaja on muodollisesti Maaseudun Sivistysliiton mutta käytännössä siitä tulee keskustan taustatyöläinen. Puolueen entinen E2-ajatuspaja muuttui pari vuotta sitten sitoutumattomaksi.

Maukonen-Kärkkäinen tuli Matti Kekäläisen seuraajaksi keskustapiiriin kymmenen vuotta sitten. Maukonen-Kärkkäisen aikana keskusta on ollut vakaan vahva puolue Keski-Suomessa, vaikka valtakunnallisesti puolueella on ollut heikkoja kausia. Toiminnanjohtajalla on ollut siinä roolia.

Kirjoittaja on päätoimittaja.