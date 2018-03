Moninainen äitiys luo huolenpitoa

Äidit hoitavat lapsensa. Tämä on itsestään selvyys, jota jälleen mielellään toistellaan, kun pyritään uudistamaan perhevapaajärjestelmää.

Ja tottahan se on: äidit ovat vastuullisia ja lapsistaan huoltapitäviä. Nämä piirteet ja tehtävät äidit itsekin mieluusti itsessään tunnistavat ja tunnustavat.

Kokonaan toinen kysymys on, miten yhteiskunta tämän vastuullisuuden tunnistaa ja tunnustaa. Ollaanko valmiita tukemaan äitiyttä? Ja jos ollaan, niin miten? Onko äitiyden toteuttamiseksi tarjolla useita vaihtoehtoja vai tarjotaanko äideille kapeaa ja usein moraalisoinnin sävyttämää mallia äitiydestä?

Tutkija Katri Viitasalo on ollut tiiviisti näiden peruskysymysten äärellä tehdessään Jyväskylän yliopistossa väitöskirjaa äitien taloudellisista toimintamahdollisuuksista. Viitasalon sosiaalityön väitöskirja tarkistetaan huomenna Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa.

– Nähdäänkö yhteiskunnassa, että äitien pyrkimys vastuullisuuteen on meidän kaikkien yhteinen juttu. Miten heitä tuetaan tässä tehtävässä ja mitä odotamme toisiltamme, hän pohtii.

Keskeistä tällöin on, että myös äideillä itsellään on oltava mahdollisuus määritellä yhteiskunnallista rooliaan ja osallistua julkiseen keskusteluun, politiikkaan ja kansalaistoimintaan.

– En halua ajatella, että äideille vain sysätään tehtäviä ja että he ovat ”uhreja”, Viitasalo korostaa.

Samaan aikaan, kun Viitasalo on valmistautunut väitökseensä, on julkisuudessa roihahtanut keskustelu lastentarhanopettajien palkoista.

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat tehneet eräänlaisen palkkakartellin, jossa on päätetty olla kilpailematta niukasta työvoimasta eli lastentarhanopettajista. Palkat on pidetty yhteisellä sopimuksella alhaisina, vaikka toisaalla vannottaisiinkin markkinatalouden nimiin. Ironista on, että naisvaltaisen alan palkkakartellia on nimitetty herrasmiessopimukseksi.

Sopimuksen olemassaolo on nyt jyrkästi kiistetty ja väitetty, että kyse on kymmenen vuoden takaisesta käytännöstä. Tätä asiaa ei vain ”muistettu” tähdentää haastattelussa.

Herrasmiessopimus on yksi esimerkki siitä, miten yhteiskunnassa tuetaan – tai ollaan tukematta – äitiyttä.

– Instituutiot, kuten päivähoito, ovat äitien toimintamahdollisuuksien kannalta erityisen tärkeitä. Yhteiskunnan palvelut ja etuudet voivat parhaimmillaan vahvistaa äitien luottamusta selviytymiskykyynsä, Viitasalo korostaa.

Palvelujen rajoittaminen kaventaa äitien ja samalla myös lasten osallisuutta yhteiskunnassa. Tästä yhtenä esimerkkinä on subjektiivisen päivähoidon rajoittaminen. Rajoitus osuu pahiten kaikkein haavoittuvampiin perheisiin kuten työttömiin ja maahanmuuttajiin.

Lastentarhanopettajien palkkakartelli puolestaan kielii silti siitä, että päivähoitoinstituutiota ei pidetä yhteiskunnassa kovin tärkeänä: heikko palkka, heikko arvostus.

Viitasalon mukaan näissä kipupisteissä äitiyden tukemisen arvostus juuri punnitaan.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.