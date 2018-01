Niinistö on historian suosituin poliitikko

Suomalaiset luottavat Sauli Niinistöön kuin peruskallioon. Niinistö huudettiin toiselle kaudelle historiallisesti heti ensimmäisellä vaalikierroksella. Ja millaisella äänivyöryllä! Niinistö sai 62,7 prosentin kannatuksen. Tuskin edes Urho Kekkonen olisi saanut suorassa kansanvaalissa enempää ääniä.

Niinistö on Suomen historian suosituin poliitikko. Kukaan ei aiemmin ole saanut vaalissa 1, 874 miljoonaa ääntä. Niinistö sai kansalta erittäin selkeän mandaatin johtaa Suomen ulkopolitiikkaa ja hoitaa presidentin tehtäviä. Hän oli jo ensimmäisellä kaudella vahva presidentti. Toiselle kaudelle hänellä on entistä tanakampi ihmisten tuki.

Niinistön asema on maamme politiikkaa vakauttava asia, kun puoluekentällä on nähty tällä vuosikymmenellä suuria heilahduksia. Välillä on ollut myös vaikeuksia koota toimivia hallituksia.

Ihmiset eivät enää katsele kaikissa vaaleissa perinteisten puoluepoliittisten lasien lävitse. Vasemmistopuolueiden yhteinen kannatus jäi reilusti alle seitsemän prosentin. Moni perinteinen vasemmistolainen äänesti suoraan Niinistöä.

Niinistö valittiin kansanliikkeen ehdokkaana. Hänellä on kokoomuslainen tausta, mutta se ei ihmisiä häirinnyt. Niinistö nähtiin jo vaalikampanjan aikana tolkun poliitikkona, joka voi välillä puhua ammattiyhdistysliikkeen äänellä ja välillä kansallisen turvallisuuden korostuksella.

Miksi Niinistö sai näin suuren kannatuksen heti ensimmäisellä kierroksella? Luontevin selitys on äänestäjien rationaalisuus.

Ihmiset tuntuivat ajattelevan koko kampanjan ajan, että Niinistö valitaan lopulta presidentiksi. Miksi valintaa tulisi venyttää toiselle kierrokselle?

Äänestäjät halusivatkin ratkaista asian heti ensimmäisellä kierroksella. Tätä teoriaa tukee myös kohtuullinen äänestysprosentti 69,9. Ihmiset olivat päättäneet antaa äänensä Niinistölle eikä vaalitaktikointia nähty. Tällä kertaa ei äänestetty jotakin ehdokasta tai puoluetta vastaan.

Puolueille vaali antoi ajateltavaa. Perinteisten suurpuolueiden, keskustan ja SDP:n, ehdokkaiden kannatus jäi niin alhaiseksi, että niidenkin tiukka puoluekannatuksen ydin on jossakin 3–4 prosenttiyksikön tasolla. Se on todella vähän. Vaali todistaa vastaansanomattomasti, että puolueiden äänestäjistä suurin osa voi liikkua ja vaihtaa väriä.

Presidentinvaali oli selvästi henkilövaali. Voi myös olla, että muissakin tulevissa vaaleissa ehdokkaiden persoonallisuus ratkaisee entistä enemmän ja puolue vähemmän.

Keskusta kärsi kirpaisevan tappion, mutta pääministeri Juha Sipilän asema pysyy vakaana. Hänet valitaan todennäköisesti suurella yksimielisyydellä puheenjohtajana jatkokaudelle Sotkamon puoluekokouksessa kesäkuun alussa.

Huonosta vaalituloksesta vastuu saattaa langeta puoluesihteeri Jouni Ovaskalle. Puoluesihteeri on vastannut sekä kuntavaalien että presidentinvaalien kampanjoinnista. Ovaska on nyt johtanut keskustan kahteen suureen tappioon vain kahden vuoden puoluesihteeriurallaan.

Ovaska haluaisi jatkaa puoluesihteerinä, sillä se on hyvä ponnahduslauta kansanedustajaksi. Kriitikot sanovatkin, että puoluesihteeri on keskittynyt vain oman uransa edistämiseen ja kansanedustajapaikan tavoitteluun Pirkanmaalta. Eilisillan jälkeen on jokseenkin selvää, että Ovaskan kausi päättyy kesäkuussa.

Matti Vanhanen (kesk.) keräsi vain 4,1 prosentin kannatuksen. Se on vähän entiselle pääministerille ja puoluejohtajalle. Paavo Väyrynen söi selvästi Vanhasen sekä Laura Huhtasaaren (ps.) kannatusta. Huhtasaarenkin kannatus oli protestiehdokkaalle melko vaisu ja kaukana perussuomalaisten jytkyvuosista. Kannatusta saattoi syödä myös puheenjohtaja Jussi Halla-ahon lymyily kaukana Brysselissä.

Väyrynen sai neljännestä sijasta taas moottoriinsa bensiiniä, joten hänen siirtymistään politiikan reserviin on turha vielä odottaa. Väyrynen kertoi, että hän aikoo palata Brysselistä kotimaahan ja eduskuntaan.

SDP:n Tuula Haatainen jäi vaalissa kummajaiseksi. Sosiaalipolitiikka, eriarvoisuus, naisten oikeudet, kestävä kehitys ja ihmisarvo eivät nyt äänestäjiä puhuttaneet.

Sosiaalidemokraatit olivat eksyksissä. Puheenjohtaja Antti Rinne ei presidenttiehdokasta pystynyt tukemaan eikä puolue saanut vaalikampanjalleen mistään sytykkeitä.

Vihreiden Pekka Haavisto on nyt ollut kaksi kertaa presidentinvaalien kakkonen. Todennäköisesti kolmatta kertaa ei tule, sillä kuuden vuoden takaisesta ilmiöstä ei ollut enää juuri jälkiä. Haavisto oli vahvimmillaan Helsingissä 25,6 prosentin kannatuksella mutta Jyväskylässä kannatus jäi 17,0 prosenttiin. Vihreä aalto näyttää nyt Jyväskylässä haalistuneen.

Nämä presidentinvaalit eivät oikeastaan vaalit olleetkaan. Niinistö vain huudettiin huikealla kansansuosiolla toiselle kaudelle.

Kirjoittaja on päätoimittaja.