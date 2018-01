Niinistöt kaivoivat miinakiellon esiin

Presidentti Sauli Niinistön vaalikampanja on ollut väritön, mutta kuin varkain hän on ottanut yhden räväkän linjauksen. Linjaus on merkittävä, vaikka hänen sanamuotonsa asiasta ovatkin koukeroiset. Presidentti Niinistö antoi Ylen vaalitentissä maanantai-iltana ymmärtää, että jalkaväkimiinojen palauttaminen käyttöön sotatilanteessa on mahdollista.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) jatkoi asiaa Keskisuomalaisen haastattelussa perjantaina. Hänen mukaansa Ottawan sopimuksella kiellettyjen jalkaväkimiinojen valmistus voitaisiin käynnistää Suomessa nopeasti sellaisessa kriisitilanteessa, jossa konfliktimaat luopuvat laajemminkin noudattamasta kansainvälisiä sopimuksia.

Presidentti Tarja Halonen ajoi kaudellaan Suomen Ottawan sopimuksen miinakiellon allekirjoittajaksi. Aihe oli silloin herkkä ja on edelleen.

Suomen puolustuksessa jalkaväkimiinat ovat olleet historiallisesti merkittävä ase. Suomi piti miinoja puolustuksellisina ja niiden mahdollista käyttöä järjestäytyneenä. Maail­malla miinat ovat saaneet huonon kaiun, koska ne surmaavat sodissa ja sotien jälkeen monissa maissa siviilejä. Näissä kriiseissä miinoja on kylvetty maastoon lähes silmittömästi.

Presidentti Halonen sai aikanaan paljon arvostelua innokkuudestaan Ottawan sopimukseen. Tuolloin Euroopassa oli kuitenkin poutasää ja monet maat purkivat ja vähensivät puolustusresurssejaan.

Suomi joutui sisä- ja ulkosyntyisen paineen kohteeksi miinoista. Armeija ja moni suomalainen piti päätöstä miinoista luopumisesta vääränä.

Miinat ovat edullinen tapa sulkea vihollisen kulkureittejä. Nyt Suomi on joutunut kehittelemään kalliimman ja kömpelömmän tavan eli etälaukaistavat räjähteet. Uusi asejärjestelmä valmistuu noin vuoden päästä.

Presidentti Niinistö sanoi alkuviikolla näin miinoista: ”(..) tietysti on sitten mahdollista ehkä palata jossain vaiheessa jos joku miinojen perään halajaa – silloin jos kansainvälisiä sopimuksia yleisesti rikotaan elikkä sodan sattuessa.”

Lausunto oli kovaa kritiikkiä Halosen ajan päätökselle ja myös kannanotto kansainvälisten sopimusten sitovuudesta – tai oikeastaan sitomattomuudesta. On ihme, jos keskustelu aiheesta ei jatku.

Presidentinvaali on tähän saakka ollut vaisu. Yksikään ehdokas ei ole haastanut kovasti Niinistöä. Kukin on puhunut vain omia asioitaan.

Päättyvällä viikolla kaksi mielipidetiedustelua viittasi Niinistön kannatuksen kääntyneen aivan viime päivinä laskuun. Kovalla haastamisella Niinistö saattaisi horjahtaa niin, että vaaleissa tuleekin yllättäen toinen kierros.

Perinteiset suuret puolueet yrittävät nyt herätellä kannattajiaan. Olisi todella erikoista, jos keskustan Matti Vanhanen ja SDP:n Tuula Haatainen jäisivät vain 2–3 prosentin tasoon. Se olisi puolueille melkoinen henkinen tappio.

