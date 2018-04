Nuorten miesten asia on tärkeä

Pidän tätä asiaa tärkeänä, painotti äskettäin tapaamani vanhus. Asia, jota hän piti tärkeänä, oli nuorten miesten syrjäytymisen katkaiseminen. Vanhus – mummo kuten hän itseään nimitti – oli joutunut tuskallisen omakohtaisesti kokemaan, että apu ei aina tavoita näitä nuoria miehiä.

Hänen tyttärenpoikansa oli juuri menehtynyt vain kolmikymppisenä. Poika oli viime vuodet elänyt käytännössä asuntoonsa eristäyneenä ja masentuneena. Omaisten voimat eivät olleet riittäneet kääntämään pojan elämää parempaan suuntaan.

Tämä kaikki huoletti kohtaamaani mummoa, joka toivoi, että tällaiset kohtalot jatkossa vältettäisiin. Hän halusi herättää päättäjät havaitsemaan ongelman. Mummon minulle ojentamassa lappusessa olikin otsikkona: Herätkää kansalaiset. Kirjoitin kyseisen pojan kohtalosta pitkänäperjantaina (KSML 30.3.).

Monet tutkijat ovat nostaneet esille nuorten miesten heikon aseman. Myös valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki on pitänyt aiheesta ansiokkaasti monet kalvosulkeiset. Hetemäki on tilastoin osoittanut, miten nuorten miesten työttömyys on hälyttävän korkea.

Jotain näiden nuorten miesten hyväksi on toki yritetty tehdä. Mutta selvästikään ei riittävästi.

Apua on ollut saatavilla, mutta usein se on ollut vääränlaista. Apu on ollut turvallisesti konttoreissa erilaisten virkaluukkujen takana ja sitä on joutunut jonottamaan suljettujen ovien pielessä.

Nyt käsitetään, että tukea tarvitsevat nuoret eivät osaa, pysty tai kykene hakemaan eri virastojen uumenista heille tarjolla olevia palveluja. Siksi palvelujen kynnystä on yritetty madaltaa ja apua on ryhdytty viemään sinne missä nuoret ovat ja kokoontuvat.

Mutta tavoitetaanko vieläkään niitä nuoria miehiä, jotka linnoittautuvat kotiinsa?

Nuorten miesten heikosta asemasta on viime päivinä jälleen keskusteltu, mutta tällä kertaa yllättävästä suunnasta: lapsettomuudesta (HS 15.4.). Maamme väkiluku laskee eli vauvoja ei synny enää entiseen tahtiin ja tämä huolettaa päättäjiä. Syntyvyyden laskun syynä eivät ole niinkään uranaiset vaan yhteiskunnan ulkopuolelle ajautuneet nuoret miehet – he jäävät ilman omaa perhettä ja lapsia.

On hyvä, että heikoilla olevien nuorten miesten asema herättää keskustelua. Juuri tätä tapaamani mummo toivoi.

Hieman surullista silti on, että huoli nuorten miesten asemasta tuntuu olevan välillistä. Katseet tuntuvat taas kohdistuvan nuorten miesten ohi: huolen keskiössä on väestömäärän lasku ja syntymättä jääneet vauvat.

Ensisijaista kuitenkin olisi huolehtia jo syntyneistä lapsista: niistä nuorista aikuisista, jotka ovat ajautuneet tai ajautumassa sivuraiteille yhteiskunnassa. Mummon tyttärenpoika oli yksi heistä.

Heillä on oikeus tulla nähdyksi omana itsenään. Ei selityksenä syntyvyyden laskuun tai yhteiskunnallisten ongelmien kasautumisen kimppuina ja kuluerinä.

He ovat nuoria, jotka eivät selviä yksin.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.