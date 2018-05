Oho! Miten käy tyttöjen englannin taidon?

Koulujen lukukuvuoden päättymisen yksi varma merkki on se, että uutisotsikot jälleen kauhistelevat, miten tytöt päihittävät pojat todistuksillaan. Sama on toistunut viime aikoina myös Pisa-tulosten julkaisemisen jälkeen.

Mediassa luodaan huolipuhetta poikien huonosta koulumenestyksestä. Otsikossa on toki vaivatonta puhua ”pojista” ja ”tytöistä” yhtenäisinä ryhminä ikään kuin kaikki pojat olisivat huonoja koulussa ja kaikki tytöt hyviä.

Näinhän ei tietenkään ole.

Huonosti menestyvissä oppilaissa on sekä poikia että tyttöjä. Se on totta, että näistä alisuoriutujista suurempi osa on poikia. Mutta tämä ei oikeuta pitämään kaikkia poikia heikkoina koulumenestyjinä. Eikä vastaavasti kaikkia tyttöjä menestyjinä.

Silti näin tehdään. Samalla unohdetaan ongelman ydin: koulussa on joukko nuoria, joiden koulumenestys on heikkoa. Siihen ryhmään kuuluu sekä poikia että tyttöjä. Usein näiden poikien heikon koulumenestyksen syyksi nimetään naisopettajat.

Tällaista ajattelutapaa näkee ja kuulee hämmästyttävän paljon.

Nykykoulua syytetään siitä, että järjestelmässä on jotain joka syrjii poikia. Syykin nimetään kärkkäästi: opettajat ovat pääosin naisia eikä heidän opettamistapansa sovellu pojille.

Tällaisia asioita ei murehdittu kymmenen vuotta sitten, jolloin Pisa-tulokset osoittivat poikien menestyvän tyttöjä paremmin matematiikassa. Siis tilastollisina sukupuolikategorioina.

Nyt tilastot kertovat, että tytöt ovat parantaneet tahtiaan matematiikan osaajina. Vuoden 2012 Pisa-tuloksissa tytöt olivat matikan osaamisessa hieman poikien edellä. Vuonna 2015 ero oli kasvanut selvemmäksi.

Tästä voi päätellä, että koulu on onnistunut hyvin tasa-arvoisen opetuksen tavoitteessaan. Tytöt ovat pitkään olleet alisuoriutujia matikassa. On arveltu, että tytöt eivät ole uskoneet omiin kykyihinsä matemaattisissa aineissa, koska heitä ei ole kannustettu siihen. Tämä on nähty yhteiskunnallisena ongelmana, koska sukupuolittuneet ammattialat pitävät yllä vanhanaikaisia käsityksiä työnjaosta. Sellainen jäykistää työmarkkinoita.

Vajaan kymmenen vuoden aikana suunta on kääntynyt parempaan: tytöt ovat pärjänneet nyt hyvin Pisan matematiikka-mittauksissa.

Koulu näyttää siis onnistuneen hyvin tavoitteessaan innostaa tyttöjä luottamaan matikan taitoihinsa. Asiasta on syytä olla tyytyväinen.

Vaan miten on? Tyttöjen koulumenestys nähdään olevan pojilta pois. Kysymys on kuitenkin tilastoista – ei konkreettisesta nollasummapelistä.

Tuoreimmissa Pisa-mittauksissa pojat ovat puolestaan olleet tyttöjä parempia englanninkielessä.

Kukaan ei silti ole herännyt vaahtoamaan tyttöjen englanninkielen taidon heikkenemisestä. Eikä ole syytäkään. Pisa-tulokset ovat tilastoja, eikä toisen sukupuolen onnistuminen vie menestymisen mahdollisuuksia toiselta.

Tämä unohtuu, kun tehdään helppoja otsikoita ”poikien” kurjistumisesta ja ”tyttöjen” menestyksestä koulussa.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.