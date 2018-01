Onko 37 vuotta jatkunut korkojen lasku ohi?

Nordea pitää perinteisesti vastaanottoa pankin sidostahoille Nuutinpäivänä 13. tammikuuta. Tänä vuonna Nuutinpäivä oli lauantaina, joten vastaanotto ja sitä edeltävä päätoimittajatilaisuus olivat jo perjantaina vanhassa pankkisalissa Helsingin Aleksanterinkadulla.

Nordean vanha pankkisali on juhlava paikka. Pankin omistama kotimainen arvotaide on näkyvästi esillä seinillä. Tämä vuonna pankkisalissa oli naistaitelijoiden töitä. Se takia jopa Akseli Gallen-Kallelan muotokuva marsalkka Mannerheimista oli joutunut sivuhuoneeseen.

Pankin pääekonomisti Aki Kangasharju aloitti esityksensä räväkästi. Hän sanoi, että 37 vuotta jatkunut korkojen laskutrendi saattoi päättyi viime keskiviikkona (10.1.). Korkomarkkinoiden guru Bill Gross oli ennustanut, että pitkien joukkolainojen korot nousevat Yhdysvalloissa selvästi vuoden loppuun mennessä. Gross on Janus Capital Groupin salkunhoitaja.

Kangasharjun mukaan korkojen kääntymisestä nousuun on kolme merkkiä. Japanin keskuspankki kertoi, että sen ei tarvitse enää ostaa entistä määrää valtion pitkiä lainoja. Kiinasta huhutaan, että se ei osta entistä määrää Yhdysvaltojen pitkiä lainoja. Euroopan keskuspankki puolestaan muutti rahapolitiikkansa ohjeistustaan niin, että se siirtyy arvopaperiostoista perinteisempiin rahapolitiikan keinoihin.

Kangasharjun mukaan näitä tapahtumia tulkittiin niin, että ne voisivat kääntää korot nousuun. Korot ovat pysyneet nykytasolla jo 1,5 vuotta eli brexitin jälkeisestä viikosta lähtien.

Korkojen pysyvä nousu vaatisi vielä inflaation kiihtymistä. Siitä ei ole juurikaan merkkejä. Tavarantuotannon siirtyminen länsimaista halpatuotantomaihin laski inflaatiota 1990-luvulta aina viime vuosikymmenelle saakka. Tällä vuosikymmenellä digitalisaatio on pitänyt inflaatiota alhaalla, sillä se on painanut tuotteiden ja palveluiden hintoja. Perinteisen tavaratuotannon osalta hinnanlasku on hiipunut tai päättynyt.

Vielä on mahdotonta sanoa, milloin korot kääntyvät nousuun. Virallisissa ennusteissa puhutaan Euroopassa edelleen syksystä 2019. Se on kuitenkin selvää, että jossakin vaiheessa korot alkavat nousta, inflaatio kiihtyy ja pelisäännöt pörssi- ja varallisuusmarkkinoilla menevät taas uusiksi.

Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, vuosina 1870–2015 sijoitusten reaalituotto on ollut Suomessa noin 9,7 prosenttia per vuosi. BKT:n kasvu henkeä kohti on samaan aikaan ollut keskimäärin 2,2 prosenttia per vuosi. Sijoittaminen ja säästäminen siis kannattavat.

Kangasharju on tämän vuoden alusta lähtien Jyväskylän yliopiston hallituksen jäsen. Mikä hänestä olisi Suomen menestykselle nyt tärkein asia?

Kangasharjun vastaus on selkeä. Suomalaisten koulutustaso nousi 1970-luvulla syntyneisiin saakka mutta ei enää. Koulutukseen pitää koko kansakunnan panostaa.

Kirjoittaja on päätoimittaja.