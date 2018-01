Onneksi Susanna valitsi hevoset

Nuoren urheilijan menestys kirvoittaa tavallisesti meidät toimittajat muistelemaan vuosien takaisia ensikohtaamisia lahjakkaan junnun kanssa. Muistellaan, miten kyseinen urheilija oli osaamisessaan vakuuttava jo kouluikäisenä ja miten hän erottui selvästi joukosta.

Näin on käynyt esimerkiksi koripallotähti Lauri Markkaselle. Jyväskylästä vastikään maailmalle lähtenyt Markkanen on syystäkin herättänyt kollegat sympaattisiin muisteluihin.

Tähän samaan iloisten muistelijoiden joukkoon voin nyt itsekin osallistua. Muistelun kohde ei ole Markkanen vaan toinen jyväskyläläinen; esteratsastaja Susanna Granroth.

Korpilahdelta kotoisin oleva, Janakkalassa nyt asuva Granroth on esteratsastuksen Suomen mestari. Viime vuonna hän porhalsi Anatevka-ratsullaan lähes voitosta voittoon. Edellisvuonna, siis 2016, hän voitti kotimaisen GP-sarjan ja sijoittui SM-kisoissa kolmanneksi.

Urheilutoimittajain Liitto valitsi Granrothin lajinsa parhaaksi urheilijaksi vuonna 2017. Keskisuomalaisen lukijat äänestivät Granrothin toiselle sijalle Vuoden 2017 keskisuomalainen urheiluteko -äänestyksessä.

Granroth on esteratsastuksen ykköstähti Suomessa. Hän ei ainakaan vielä tähyile ulkomaisille kentille. Aikaa hänellä on, sillä ensi kuussa hän täyttää vasta 26 vuotta.Ratsastuksessa ikä ei rajoita edes huippujen kehittymistä ja siksi Susannalla on mahdollista pysyä huipulla vielä vuosikymmeniä.

Kun Susanna oli peruskoulussa ja lukiossa, kävin hänen perheensä ratsutallilla Masolla Korpilahdella viikoittain. Susanna hoiti kotitallillaan hevosia, ratsasti ja opasti meitä aloittelijoita. Hänen äitinsä Teija ja sisarensa Nina-Maria Granroth eli Ninnu pitivät ratsastustunnit.

Jopa kaltaiseni aloitteleva, tumpelo heppailija käsitti heti, että tuo hiljainen ja rauhallinen tyttö on poikkeuksellisen lahjakas ratsastaja. Niin vakuuttavaa osaamista Susanna osoitti jo tuolloin.

Ratsastusporukkamme, johon kuului kaksi äitiä ja kolme tytärtä, pääsi ihailemaan Susannan taitoja etenkin kesäleireillä. Mason leirien teoriatunneilla Susanna usein näytti meille ratsastuksen mallia sisarensa, silloisen valmentajansa Ninnun ohjauksessa.

Olimme ihailusta mykistyneitä istuessamme kentän laidalla päässämme jos jonkinlaiset ”Ascot-hatut” – kuin kuninkaallisissa hevoskilpailuissa ikään. Vaatimaton Susanna tuskin edes tajusi, miten vaikuttuneita hänen ratsastuksestaan olimme.

Susannan abivuonna utelin hänen äidiltään Teijalta, mitä suunnitelmia Susannalla on tuoreena ylioppilaana. Äiti kertoi tyttären pohtivan hakemista opintoihin aivan muulle kuin hevosalalle. Kyseinen ala oli äärimmäisen kaukana hevoskikkaroiden tutusta tuoksusta.

Epäilin hiljaa mielessäni, että näinköhän Susanna pystyisi jättämään päivittäisen tallielämän ja hyppäämään kokonaan toisenlaiseen elämäntyyliin.

Olin epäilyssäni oikeassa. Ei hän pystynytkään, tuskin hän edes tosissaan yritti luopua hevoskeskeisestä arjestaan. Ja se on hyvä se.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.