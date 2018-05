Osuvatko terveyskampit Jämsään sattumalta?

Miten käy Jokilaakson sairaalan? Kysymys tuntuu pysyvän pinnalla vuodesta toiseen. Keväällä esitelty suunnitelma yksityisen leikkaustoiminnan kriteereistä toi esille jälleen uuden, vielä kokemattoman uhan.

Pihlajalinna kävi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa neuvotteluja Jämsän leikkaustoiminnan siirtämisestä Jyväskylään. Jämsän Terveys Oy:n toiminnanjohtaja Teija Kulmalan mukaan kyse on varasuunnitelmasta tilanteessa, jossa leikkaaminen Jämsässä olisi käynyt mahdottomaksi. Suunniteltujen kriteerien mukaan Jämsä olisi ollut viisi minuuttia liian kaukana keskussairaalasta. Lopulta kriteereiden laatiminen päätettiin lykätä hamaan tulevaisuuteen – mutta jäikö takaovi silti raolleen?

Jämsä on ollut kehittämässä uudenlaista terveysmallia ja monilla mittareilla myös onnistunut siinä. Nyt ilmoille välähti vaihtoehto, jossa kaupungille voisi jäädä käteen vain luu.

Huolestuttavinta on, että tämä kaikki olisi voinut todella tapahtua nopealla aikataululla – ja pelkän terveyspoliittisen sekoilun takia.

Nykyinen terveyspolitiikka onkin onnistunut parhaiten pelon ja epävarmuuden luomisessa. Onnistuttu on myös kustannusten aiheuttamisessa: yksinomaan Jämsässä on tehty viime vuosina tolkuton määrä työtä sellaisten vaihtoehtojen takia, jotka on lopulta vedetty takaisin. Niin kävi nytkin. Ensin yksityisen leikkaustoiminnan kriteerejä laadittiin hirmuista vauhtia, sitten tuo työ lykättiin tulevaisuuteen.

Sote-peliä pelataan nyt täysillä. Niin täysillä, että jopa perustuslakivaliokunnan lausunnon sisältö valui iltapäivälehdelle etukäteen. Tapaus kuvastaa hyvin sitä, että meneillään on jonkinlainen hajoita ja hallitse -kamppailu. Sen säännöt ovat kaukana yhteisen hyvän periaatteista.

Terveyspeli on aluepolitiikkaa, mutta myös liiketoimintaa ja suurten sairaaloiden valtapeliä. Kunpa joku muistaisi myös ruohonjuuritason merkitykset: lähipalvelut, työpaikat ja paikallisen elinvoiman.

Jämsäläisittäin näyttää siltä, että aina tulee jostain jalka, joka yrittää kampittaa. Usein kamppi osuu Jämsään sattumalta, mutta ei aina.

Erikoinen on esimerkiksi tilanne, jossa Jämsän ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen lupa on seissyt sosiaali- ja terveysministeriön pöydällä jo puoli vuotta.

Lääkintöneuvos Timo Keistinen kiistää, että kyse olisi tarkoituksellisuudesta. Samalla Keistisen lausunnoista jää silti mielikuva, ettei STM kuitenkaan pidä Jämsän Terveys Oy:n toimintaa julkisena terveydenhuoltona, vaikka korkein hallinto-oikeus niin on linjannut.

Keistinen on eittämättä oikeassa siinä, että nykyinen terveyslainsäädäntö on vanhentunutta.

Uuden lainsäädännön luominen ei kuitenkaan ole ainakaan lisännyt kansalaisten luottamusta päätöksenteon puolueettomuuteen. Ja jälleen: miten käy Jokilaakson sairaalan? Sillä on hyvät edellytykset kehittyä ja toimia – ellei sen toimintaa estetä lainsäädännöllä.

