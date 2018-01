Palkat nousevat ja kunnat rohmuavat

Vuonna 1986 suomalaisten keskipalkka puhkaisi 1 000 euron maagisen rajan. Vielä vuonna 1985 keskipalkka oli 973 euroa, mutta seuraavana vuonna keskipalkka nousi jo 1 042 euroon. Nimellinen palkan nousu oli kovaa, 7,1 prosenttia.

1990-luvun alun lamaa saakka devalvaatiot ja inflaatiot seurasivat toisiaan. Kun maan kilpailukyky heikkeni, oman rahan eli markan arvoa heikennettiin (devalvoitiin). Sitten tuontitavaroiden hinnat pomppasivat yhdessä yössä jopa kaksinumeroisilla prosenttiluvuilla mutta vienti lähti vetämään. Viennin veto johti palkkojen nousuun ja uuteen inflaatioon. Ja taas devalvaation aika.

Yli yhdeksän prosentin nimellisiä palkankorotuksia nähtiin vuosina 1988 ja 1990. Reaalisesti palkkojen nousut olivat paljon pienempiä, sillä inflaatio söi roimasti ostovoimaa. 1980-luvun loppupuoliskolla reaalisesti palkat nousivat yleensä 3–4 prosenttia.

1990-luvun alun lama lopetti huikeat nimelliskorotukset. Suomen liittyminen Euroopan unioniin ja rahaliiton toiseen vaiheeseen vuonna 1995 muutti talouspolitiikan perusteet. Valuutan arvo poistui keinovalikoimasta. Suomi siirtyi euroon vuonna 1999.

Palkkojen nimelliskorotukset löysivät uuden tason 1–4 prosentista. Eurossa inflaatio kuoli, joten reaalikorotukset olivat liki samalla tasolla. 2000-luvun ainoat isot palkkojen korotukset tapahtuivat Suomessa vuosina 2008 ja 2009. Ensin keskipalkat nousivat 6,1 prosenttia ja sitten 5,0 prosenttia.

Viime vuonna suomalaisten keskipalkka oli 3 378 euroa kuukaudessa. 3 000 euron raja puhkesi vuonna 2010. 2 000 euron raja oli ylittynyt vuonna 2000.

Viimeksi kuluneiden 32 vuoden ajalta löytyy vain neljä vuotta, jolloin keskipalkkaisen suomalaisen reaaliset ansiot laskivat. Ne ovat lamavuodet 1992 (-0,4 prosenttia) ja 1993 (-0,3 prosenttia) sekä vuosi 2011 (-1,0) ja viime vuosi (-0,7 prosenttia).

Mihin palkkojen nousu on kadonnut, kun kovin harva kokee sen löytyvän omasta pussistaan?

Kyllä suuri osa palkannoususta on nostanut suomalaisten elintasoa. Pitkän aikavälin muutosta on vain hyvin vaikea huomata.

Mutta on myös yksi rohmu, jolle osa palkkojen noususta on päätynyt. Palkkatulojen verotus on Suomessa kiristynyt kolmessa vuosikymmenessä melkoisesti. Esimerkiksi vuonna 1990 kuntien tuloveroprosentti oli keskimäärin 16,47 ja viime vuonna jo 19,90.

Kunnille eivät ole riittäneet vain nousseista palkoista saadut lisäeurot vaan kouraisu on koventunut yli kolmella prosenttiyksiköllä.

Veroprosentin nousua voi tulkita kahdella eri tavalla. Kuntien palveluja on lisätty niin paljon kolmessa vuosikymmenessä, että veroja on päädytty nostamaan. Toinen tulkinta olisi ikävämpi. Kunnat ovat muuttuneet tehottomammiksi kuin ennen.

Samat kysymykset voi esittää myös valtiolle ja valtion veroista.

