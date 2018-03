Palkkiopaikassa muhii tykkäyspommi

Kunnan tytäryhtiö on mahtava keksintö. Kunnan sataprosenttisesti omistama yhtiö voi operoida vapaasti, tehdä bisnestä, tai olla tekemättä, ja olla kertomatta tekemisistään kenellekään. Riittää kun toimitusjohtajalla on mukava hallitus, joka tekee niin kuin talutusnuorassa on totuttu tekemään.

Ja tämähän sujuu.

Tytäryhtiöiden hallituspaikoista on tullut palkkiopaikkoja, joihin ei valita kylän pätevintä asiantuntijaa vaan se pitkän linjan kuntapoliitikko, joka on uurastanut jo tovin köyhemmissä luottamustehtävissä.

Viitasaarella suurin ja tuottoisin tytäryhtiön hallituspaikka on Wiitaseudun Energialla (WSE). Yhtiön jokaisesta kokouksesta hallituksen jäsen kuittaa 220 euroa, puheenjohtaja 330 euroa. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 2 640 euron vuosipalkkio. Viiden hengen hallitukselle on maksettu palkkioita vuositasolla 12 000–15 000 euroa.

Yhtiö vastaa kaukolämpöbisneksen lisäksi vedenjakelusta ja -puhdistuksesta keskustan ja Kymönkosken alueella. Veden osalta yhtiön tilinpäätös on julkinen ja vedenhinnan korotusten ja niiden perusteluiden pitäisi olla läpinäkyviä. Lämpöyhtiön puolella vetäydytään tiukasti osakeyhtiölain suojiin.

WSE:n toimitusjohtaja on joutunut selittelemään reippaasti kohonneita matkustus- ja edustuskulujaan. Yhtiön johto antoi niistä omistajalleen eli kaupungille selvityksen. Selvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa puheitta.

Tässä mennään ongelman ytimeen. Kun yhtiön hallituksessa istuu samoja henkilöitä kuin kaupunginhallituksessa, kuinka valvonta ja kontrolli pelaavat? Kuka hoitaa kuntalaisen, kuka yhtiön, kuka omaa etuaan?

Kaupunginhallitus vastaa konsernivalvonnasta, tai ainakin pitäisi vastata. Yhtiön hallituksen, erityisesti sen puheenjohtajan, tehtävä on valvoa toimitusjohtajan toimintaa.

Konserniohje edellyttää, että tytäryhtiöiden hallitukseen pitäisi ensisijaisesti valita henkilö, jolla on tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus. WSE:n hallituksessa istuvat luokanopettaja-rehtori, perhehoitaja, yrittäjä, kaupungin työllisyyspäällikkö ja musiikinopettaja. Kaikki aktiivisia kuntapoliitikkoja.

Asiantuntijaksi tietenkin voi kasvaa, kun on istunut hallituksessa riittävän kauan, mutta kuinka laaja-alainen näkemys ja liiketoimintaosaaminen tällä kokemuksella syntyy?

Mänttä-Vilppulan tarkastuslautakunta on todennut, että luottamustehtävien vastuiden hoidossa syntyy vääjäämättä ristiriitatilanteita, jos kaupungin tytäryhtiön hallituksessa on kaupunginhallituksen jäseniä.

Viitasaarella asiasta ei ole keskusteltu, ainakaan julkisesti. Viitasaaren Vuokra-asuntojen hallituksessa puhetta johtaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja. WSE:n hallituksen puheenjohtaja on kaupunginhallituksen pitkäaikainen jäsen.

Jääviys on vallasta tykkäävälle kuntapäättäjälle hyvin hankala käsite.

Kirjoittaja on aluetoimittaja.