Pankki puuttui reilusti bitcoinien vaaroihin

Pieni uutinen kertoi toissapäivänä, että pankkikonserni Nordea kieltää työntekijöiltään käymästä kauppaa bitcoineilla ja muilla kryptovaluutoilla. Kielto tulee voimaan helmikuun lopussa.

Nordean linjaus on vahva, mutta se ei ole täysin yllätys. Nordean konserninjohtaja Casper von Koskull puhui esimerkiksi pari viikkoa sitten päätoimittajien taustatilaisuudessa erittäin kriittisesti kryptovaluutoista. Hän varoitteli kryptovaluuttakuplasta ja muistutti, että bitcoinit houkuttavat erityisesti spekulantteja ja rikollisia. Bitcoinien tapaisten kryptovaluuttojen ydinidea on tarjota anonyymisyyttä.

Pankkijärjestelmässä rahojen siirtoja seurataan. Pankit joutuvat tekemään rahanpesulainsäädännön perusteella viranomaisille ilmoituksia rahasiirroista. Pankeilla on myös velvollisuus tuntea asiakkaansa ja heidän rahanlähteensä.

Bitcoinit ovat musta aukko, jossa rahapesua, huumekauppaa tai muuta rikollista toimintaa on mahdotonta tai hyvin vaikea seurata.

Kryptovaluutta bitcoinin arvo nousi hurjasti viime vuonna. Aasiassa oli jopa hurjaa bitcoin- ja kryptovaluuttakuumetta. Tämän vuoden alussa bitcoinin kurssi on romahtanut reippaasti alaspäin.

Bitcoinit houkuttelivat viime vuonna spekulantteja ja alkoivat läpäistä tunnettuudessaan tavallisten ihmisten arjen. Moni ehkä mietti suurten tuottojen toivossa, pitäisikö bitcoineihin tai muihin kryptovaluuttoihin sijoittaa.

Juuri tässä tilanteessa Nordean linjaus on tervetullut herätys. Se panee miettimään, mihin sijoitamme ja kuinka eettistä toiminta on. Nordean mukaan pankin työntekijät voisivat joutua kryptovaluuttojen kanssa tilanteisiin, joihin liittyy rikollisuutta tai muuta epäeettisyyttä.

Bitcoinien pieni ongelmallinen lisävivahde on se, että niiden arvoa louhitaan jatkuvasti valtavalla tietokoneiden laskentateholla pääasiassa Kiinassa ja Aasiassa. Vaikka bitcoin on vain bittejä, louhinta kuluttaa valtavasti energiaa. Bitcoin on siis kaikkea muuta kuin ympäristöystävällinen vaihdon väline.

Keski-Suomen Osuuspankin toimitusjohtaja Pasi Sorri pitää tervetulleena keskustelua virtuaalivaluuttojen kääntöpuolesta. Ihmisten on hyvä ymmärtää, että lopulta näiden kryptovaluuttojen arvoa ei takaa kukaan.

Normaali rahajärjestelmä on sen sijaan keskuspankkien ja valtioiden vahvasti takaama. Raha on luottamusta, ja luottamus on lopulta yhteiskuntien suurin arvo.

Talouden ennustelukuja korjataan lähes viikoittain ylöspäin. OP ennustaa Suomeen tälle vuodelle 3,3 prosentin kasvua ja ensi vuodelle 2,3 prosentin kasvua. Viime vuonna talous kasvoi 3,2 prosenttia.

Elämme vahvaa noususuhdannetta. Tässä vaiheessa niin julkisen sektorin kuin kotienkin talous pitäisi saada vahvalle pohjalle. Nyt on se aika, kun vanhoja velkoja pitäisi maksaa ja uusia ottaa harkitusti.

Kirjoittaja on päätoimittaja.