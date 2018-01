Pelkoa ja inhoa tammivaaleihin

Olen päättänyt jo aikaa sitten, että en hae tasavallan presidentiksi näissäkään vaaleissa. Tähän päädyin arvioituani mahdollisia kannatuslukujani ja todettuani ne epävarmoiksi.

Aluksi äänestäjät eivät olisi löytäneet minua, koska minua ei tunneta ja lopuksi jäisin valtaa vaille, koska minut tunnettaisiin.

Osittain päätöstä helpotti myös varautuneisuuteni, joka koskee erityisesti ihmisiä. Vaalikampanjan aikana pitäisi käydä toreilla ja turuilla tapaamassa tuntemattomia ja vastailla enimmäkseen tyhmiin kysymyksiin, joihin en tietäisi oikeita vastauksia.

Ikävänä lisänä olisivat Ylen nokkavien toimittajien vetämät vaalitentit, jossa olisin heikoilla paitsi ujouteni myös olemattoman tietotaitoni takia. Tiedon puute sinänsä ei tee ihmistä tyhmäksi, mutta ei se viisautta lisääkään.

Toki minäkin voisin tulla valituksi, mutta se edellyttäisi Venäjän varsin harkitsematonta sekaantumista vaaleihin. Tätähän itänaapuri harjoitteli jo reilu vuosi sitten levittämällä pelkoa ja inhoa Las Vegasin ohella myös Valkoiseen taloon ja sitä kautta koko maailmaan.

Toisaalta Donald Trumpin kutsuminen Joutsan joutopäiville saattaisi korvata kaikki vaalien ja valintahässäkän aiheuttamat vaivat. Voitaisiin keskustella kuin presidentti presidentille, miettiä ydinasenappuloiden kokoa ja naureskella Kim Jong-unin hiustyylille.

Viimeksi mainittu olisi tietysti asiatonta, mutta populistipresidenteissä tyhmyys tiivistyy.

Vähän erilaisesta näkökulmasta mietittynä voisin olla näissä vaaleissa varsin hyväkin ehdokas. En siksi, että minusta tulisi hyvä presidentti, vaan siksi, että olen tottunut häviämään. Aloitin häviämisen jo pikkupoikana lähiön hiihtokisoissa, kun jäin kaulastani kiinni pyykkinaruun. Seuraavassa muistossa olin kaatua, kun joku sivullinen käveli eteeni juoksukisan loppusuoralla.

Pienissä kisoissa hävisin yleensä vähän ja isoissa paljon. Presidentinvaaleissa tilanne vaikuttaa tällä hetkellä niin selvältä, että tutun tuntuinen iso tappio olisi tulossa; parhaimmillaankin kannatukseni jäisi hylättyjen äänien tasolle.

Sama ongelma on tosin myös monella varsinaisella ehdokkaalla. Sauli Niinistö on niin ylivoimainen, että pääosa muista ehdokkaista käy jo seuraavien eduskuntavaalien kampanjaa. Ainoastaan Paavo Väyrynen kamppailee ainakin näennäisesti omassa todellisuudessaan, jossa kaikki on aina mahdollista.

No, onhan niitä omia todellisuuksia muillakin.

Tammikuun vaalit antavat kuitenkin ihan oikean valinnanmahdollisuuden. Se ei tietenkään koske sitä, kuka valitaan presidentiksi, vaan sitä, piirtääkö vaalilippuunsa varman voittajan vai varman häviäjän numeron.

Toisaalta tällä valinnanvapaudella ei ole tuon taivaallisen vaikutusta, kun lähivuosien suurimmat ratkaisut tehdään muilla foorumeilla. Soten rinnalla presidentinvaalit ovat vain leipää ja sirkushuveja kansalle, joka aktiivimallissa vaeltaa.

Kirjoittaja on aluetoimittaja.