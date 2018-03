Piiripatruunojen kato heikentää vasemmistoa

Vasemmistoliiton toiminnanjohtaja Jukka Kinos jää parin viikon kuluttua eläkkeelle. Samalla päättyy laitavasemmiston näkyvä läsnäolo Keski-Suomessa. Kinoksen seuraaja Aaron Kallinen on Tampereella eikä Väinönkadulla.

Kinos oli pitkän linja poliittinen toiminnanjohtaja. Juuri nämä toiminnanjohtajat ovat olleet puoluemenestysten taustahahmoja ja poliittisten kuvioiden taitajia.

Tuskin Touko Aallon kovaa poliittista nousua kansanedustajaksi ja puoluejohtajaksi olisi tapahtunut ilman vihreiden Keski-Suomen toiminnanjohtajan Veikko Aholan nenää ja kokemusta.

Maakunnan poliittiseen työhön keskittyvät toiminnanjohtajat ovat väistyvä voima. Kinoskin hoiti Keski-Suomen lisäksi viime vuosinaan Pirkanmaata ja Pohjanmaata.

Demareilla oli pitkään poliittisten kuvioiden kova taitaja. Jari Blom hääri toiminnanjohtajana ja kuntapoliitikkona 25 vuotta ennen kuin hän siirtyi syksyllä 2014 Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy:n toimitusjohtajaksi. Se on toki demarivärinen yhtiö, mutta puolueen kasvot haalenivat ja sydämenlyönnit hidastuivat lähdön takia Keski-Suomessa.

SDP:llä on Keski-Suomessa toki iloinen järjestötyöntekijä Merja Närhi, mutta hänen painoarvonsa ei ole noussut toiminnanjohtajien tasolle. Aivan kuin demarit itse haluaisivat vaimentaa itsensä, kun vahvaa järjestökasvoa ei ole palkattu.

Ammattiyhdistysliikkeessäkin linja on ollut sama. Paikallisia toimitsijoita on kadonnut. Aluejohtajan tasoisia kasvoja ei enää näy. Ahti Ruoppila oli pitkään SAK:n aluejohtaja Keski-Suomessa, mutta nyt hän on värittömästi alue- ja järjestöasiantuntija Tampereella.

Vihreiden lisäksi vain keskustalla ja kokoomuksella on selkeät kasvot Keski-Suomessa. Keskustan toiminnanjohtajana on kokenut Pauliina Maukonen-Kärkkäinen ja kokoomuksella räväkkä Eeva-Kaisa Rouhiainen.

Näiden kolmen puolueen aktiivisuusetu saattaa pitkän päälle näkyä myös vaaleissa.

Kevään 2019 eduskuntavaaleista tulee mielenkiintoiset. Nyt gallupit lupaavat SDP:lle menestystä, mutta kannatus saattaa sulaa Antti Rinteen heikkoihin esiintymistaitoihin vaalikampanjan aikana. Keskusta on kärsinyt Juha Sipilän kulahtamisesta pääministerin roolissa. Kokoomus on vieläkin hyötynyt Alexander Stubbin vaihtamisesta Petteri Orpoon.

Keski-Suomessa demareissa on tilaa uusille nouseville nimille, sillä Lauri Ihalainen jättää eduskunnan ja jää eläkkeelle.

Jyväskylän työväenyhdistyksen pitkäaikainen tähti, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen heitti kuitenkin viime viikolla pyyhkeen kehään. Hän ei lähde seuraavin eduskuntavaaleihin vaan keskittyy viisaasti nykyisiin tehtäviin ja perheasioihin. Susanna Huovinen miettii ja lupaa kertoa mahdollisista tulevista ehdokkuuksistaan kesään mennessä. Tulevaisuuden nousijoita voivat olla Jyväskylän kaupunginvaltuutetut Anna-Leena Sahindal ja Mervi Hovikoski.

Kirjoittaja on päätoimittaja.