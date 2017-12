Puola haluaa unohtaa omat sitoumuksensa

Euroopan unioni sai vuonna 2012 Nobelin rauhanpalkinnon. Sen jälkeen maineenhallintaan on tullut lähinnä kolhuja. Eteläisen Euroopan talouskriisit kytevät yhä. Yhteisen pakolaiskriisin hoidossa moni asia on auki. Britannian brexit-ratkaisu oli nolaus koko unionille. Espanjan ja Katalonian konflikti saa jäätyä.

Sitkeä murheenkryyni on Puola. Presidentti Andrzej Duda allekirjoitti joulun alla kiistellyt lait maan oikeusjärjestelmän muuttamisesta. Euroopan komissio on aloittanut poikkeuksellinen kurinpitomenettelyn, jonka pohjana on Lissabonin sopimuksen seitsemäs artikla. Menettelyä ei ole vielä koskaan sovellettu EU-jäsenmaahan.

Komission laskujen mukaan konservatiivisen Laki ja oikeus -puolueen (PiS) vuonna 2015 alkaneella valtakaudella on laadittu pitkälti toistakymmentä lakia, jotka vaarantavat maan oikeuslaitoksen riippumattomuuden. Poliittiseen valvontaan on korkeimman oikeuden lisäksi alistettu käytännössä koko oikeuslaitos.

Näin kyseenalaistuu paitsi oikeuslaitoksen riippumattomuus myös koko vallan kolmijako-oppi. Molemmat ovat EU:n keskeisiä arvoja.

Suomessa ulkoministeri Timo Soini (sin.) on nureksinut sitä, että ”komissio mestaroi maan sisäisiä asioita”. Tämä on myös puolalaisten oma keskeinen perustelu. Lokakuussa Suomessa vieraillut, valtapuolue PiS:n riveistä valittu presidentti Duda korosti, että demokraattisissa vaaleissa valittu hallitus ja presidentti ”tekevät uudistuksia lunastaakseen vaalilupauksiaan äänestäjille”.

Puolan hallituksen mukaan oikeuslaitosta on uudistettava, koska tuomioistuimet ovat tehottomia ja kantavat Puolan kommunistikauden henkistä perintöä. Komissio katsoo, että juuri hallitsevan puolueen määräysvalta tuomarivalinnoissa rinnastuu neuvostoajan oikeuteen.

EU:n yhteistä perustaa on oikeusvaltioperiaate puskurina mielivaltaista lain- ja vallankäyttöä vastaan. EU on kerho. Kerhoilla on sääntönsä.

Mutta Puola haluaa uhriutua ja syyttää komissiota poliittisesta ajojahdista. Kriisiä ilmeisesti myös ruokitaan tahallaan, koska lisää kansalliskiihkoa ja hallituksen suosiota.

EU:ssa on melko sinisilmäisesti ajateltu, että kaikki jäsenvaltiot toimivat oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti ja mahdollinen yksittäinen vastaan pullikoiva maa pannaan kuriin porukalla. Kun Puolalla on jo tukenaan Unkari, muiden EU-maiden yksimielisyys ei voi toteutua.

Asetelma on hankala. Puola on jo unionin jäsen, ulos sitä ei saada. Eristämisyritykset hallitus voi kääntää vahvuuksikseen – varsinkin, kun jo rajoitettu sananvapaus toimii vallanpitäjille mieleisesti. Ja Puolan esimerkki voi levitä.

Median hallinnalla, uhrimentaliteetin rakentamisella ja pahan EU:n uhkakuvilla puolalaisilta saadaan häivytettyä sekin, että he ovat itse halunneet vapaaehtoisesti liittyä unioniin, sitoutuneet kunnioittamaan sen sääntöjä ja kuuluvat EU:n kultapossukerhon suurimpiin nettohyötyjiin.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.