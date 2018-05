Putinin ei tarvitse muuttaa mitään

Vladimir Putin, 65, on vastikään aloittanut jo neljännen kautensa Venäjän presidenttinä. Vaikka asia on Putinin vallan viime vuosina muuttunut, tärkeämpää on se, mikä Venäjän hallitsemisessa jatkuu entisellään.

Keskeisimmät viime aikojen muutokset on koettu Venäjän kansainvälisessä toimintaympäristössä. Öljyn hinta on kohonnut Venäjän kannalta katsottuna jo niin siedettäväksi, että talous kasvaa jälleen ja inflaatio on kurissa.

Sotilaallinen voimankäyttö Ukrainassa eristi viime vuodet Venäjää kansainvälisesti mutta sulki myös Euroopan unionin ja sotilasliitto Naton laajentumismahdollisuuksia entisen Neuvostoliiton alueella. Konflikti lännen kanssa lähensi Venäjää Kiinaan ja voimankäyttö Syyriassa on tehnyt Venäjästä yhden avaintoimijan Lähi-idässä.

Presidentti Donald Trumpin tuoma epäjatkuvuus Yhdysvaltain politiikkaan näkyy selkeästi Venäjän aseman muuttumisena. Krimin anastuksen jälkeen Venäjä oli maailmanpolitiikan hylkiö, ja vielä entisen venäläisvakoojan myrkytysjupakka näytti diplomaattisine karkotuksineen kokoavan lännen rivejä.

Nyt Yhdysvallat on irtautunut Iranin ydinsopimuksesta ja uhkaa pakotteilla sopimuksen muita takaajavaltioita, mikä avaa uudelleen diplomatian ovia Venäjän ja Länsi-Euroopan maiden välillä. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk tuskailee, mihin Eurooppa tarvitsee vihollisia, kun sillä on tällaisia ystäviä.

Eurooppa näyttääkin ajautuneen tilanteeseen, jossa pitää etsiä uusia kumppanuuksia asiakysymys kerrallaan. Putinin kanssa Nord Stream -kaasuputkesta neuvotellut Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi, että on ”Saksan strateginen intressi” pitää hyvät välit Venäjään – vaikka EU:n Ukrainan tapahtumien vuoksi päättämät yhteiset pakotteet ovatkin voimassa.

Putin on tulkinnut muuttuvia suhdanteita avaamalla vastikään näyttävästi siltayhteyden Krimille – valtavien infrastruktuurihankkeiden ansiosta myös Venäjän oligarkit pysyvät Kremlille suopeina. Hän sanoo myös Venäjän pitävän sota-aluksensa Välimerellä jatkuvassa valmiudessa. Korkeilla sotilasmenoilla voi ostaa kansallista ja kansainvälistä arvostusta. Venäjällä nyt vierailevien maailman johtajien virta – Saksasta, Syyriasta, Intiasta, Ranskasta... – ei kerro suuresta eristyksestä.

Putinin ylivoimainen vaalitulos maaliskuun vaaleissa, häntä vastustavan opposition hiipuminen, mielenosoittajien pitäminen kontrollissa sekä valtaeliitin tasapainottava peluuttaminen toinen toisiaan vastaan kertovat Putinin vallankäytön vanhoista menetelmistä.

Venäläiset käyvät kohti huomista tilanteessa, jossa oppiosiojohtaja Aleksei Navalnyi on taas kerran tuomittu vankilaan Putinin vastustamisesta ja maata johtaa pääministeri Dmitri Medvedevin ”uusi” hallitus, jossa entiset ulko-, puolustus-, talous-, valtiovarain-, energia-, sisä- ja urheiluministerit jatkavat tehtävissään.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.