Rinne on kovin yksin, porvaripohja voi jatkaa

Eduskuntavaalit ovat runsaan vuoden päästä. Tällä kertaa käydään myös esiottelu. Syksyn maakuntavaaleissa haetaan tosissaan asetelmia suurten puolueiden välillä.

Yleensä poliittisessa järjestelmässämme pääministeripuolue on ollut eduskuntavaalien altavastaaja ja häviäjä. Voittaja on löytynyt oppositiosta. Vuoden 2011 jytky rikkoi vuosiksi suurten puolueiden perinteisen valtasuhdekuvion. Jytky ajoi maan kuuden puolueen hallituspohjaan. Jyrki Kataisen (kok.) ja Jutta Urpilaisen (sd.) hallitus oli sekava rykelmä oikeisto- ja vasemmistopuolueita sekä niiden yhteen sovittamattomia intressejä. RKP:llä, kristillisillä, vasemmistoliitolla ja vihreillä ei ollut juurikaan yhteistä hallituksessa. Kataisen hallitus jäikin historiaan heikkona hallituksena – tai ainakin hallituskokoonpanona.

Perussuomalaisten viime kesän hajaannuksen jälkeen puoluejärjestelmämme on palannut kolmen suuren puolueen systeemiin. Nyt todellinen valtataistelu käydään taas kokoomuksen, SDP:n ja keskustan välillä. Vihreät ovat pyrkineet mukaan tähän kisaan, mutta viime kuukaudet ovat olleet puolueelle raskaita. Aiemmin julkisuuden lemmikkinä ollut puolue on jäänyt varjoon keskusteluissa. On aivan kuin ajatus olisi hetkellisesti kadonnut vihreiltä.

Puolueiden kannatukset eivät ole viime kuukausina muuttuneet paljoakaan. Tästä kertoo myös eilen julkaistu Ylen puoluekannatusmittaus. Kokoomus on suurin puolue 20,8 prosentin kannatuksella. SDP on toisena (18,7%), keskusta kolmantena (17,4%) ja vihreät neljäntenä (14,0%).

Taistelu suurimman puolueen asemasta näyttää kolmen kaupalta. SDP:n kannatusta tulppaa puheenjohtaja Antti Rinteen persoona. Jos demareiden johdossa olisi hieman laajemmin hyväksyntää saavuttava henkilö, SDP olisi mielipidemittauksissa suurin puolue.

Petteri Orpon kokoomus on seuraavien vaalien ennakkosuosikki. Jos se voittaa vaalit eikä Juha Sipilän keskusta kärsi rökäletappiota, seuraava hallituspohja voi rakentua porvaripohjalle. Rinteen suuntaan ei hevin vilkuilla.

Keskusta on pääministeripuolueena jäänyt aina kokoomuksen jalkoihin. Toisin päin hallituspohja voisi sille toimia, sillä kakkospuolueena se voisi vaatia eikä sen tarvitse vain vaalia sopua.

Täydentäviä puolueita hallituksessa ovat perinteisesti RKP ja kristilliset. Jos vihreät siirtyisivät vasemmalta piirun oikealle, voisi syntyä uudenlainen kolmen puolueen hallitusmalli. Puheenjohtaja Touko Aalto on tällaista aina välillä väläytellyt.

Paavo Väyrynen johdatellaan nyt ulos taka-ovesta. Ministeri Lauri Tarastin ja professori Heikki Halilan arviolla keskustan johto estää käytännössä puheenjohtajakisan. Kilpailevan puolueen jäsen ei voi pyrkiä keskustan johtoon.

Ilman näkyvää kisaa Väyrysen pyrkimykset nuupahtavat. Historia ja kansalaispuolue taitavat nyt ottaa 71-vuotiaan tahtopoliitikon huomaansa.

Kirjoittaja on päätoimittaja.