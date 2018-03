Roima epätasa-arvo jyllää koulutuksessa

Suomalaisten naisten koulutustaso on kolmanneksi korkein OECD-maissa (KSML 8.3.). Aavistuksen yli puolet (50,8 prosenttia) naisista on suorittanut korkean asteen koulutuksen. Vain Kanadassa (62,4 prosenttia) ja Israelissa (54,5 prosenttia) naisten koulutustaso on korkeampi kuin meillä. Suomalaisnaisten jälkeen tulevat japanilaiset (50,7 prosenttia), yhdysvaltalaiset (48,5 prosenttia) ja islantilaiset (48,3 prosenttia) naiset.

Suomalaisten naisten hyvästä koulutustasosta kannattaa olla kansallisesti ylpeä. Hyvä koulutus parantaa mahdollisuuksia työelämässä ja nostaa yleensä keskituloja.

Vielä 1970-luvulla vain alle kymmenen prosenttia suomalaisista naisista oli suorittanut korkean asteen koulutuksen. Muutos on erittäin suuri ja osoittaa yhteiskunnan onnistuneen tyttöjen ja nuorten naisten kouluttamisessa. Tyttöjen koulutushalukkuus on hyvää ja myös koulumenestys oivaa.

Miesten koulutustaso oli vuoteen 1990 saakka korkeampi kuin naisten. Miesten koulutustaso on noussut sen jälkeenkin, mutta nousu on ollut huomattavasti hitaampaa kuin naisten. Tällä hetkellä vain 36,5 prosenttia miehistä on suorittanut korkean asteen koulutuksen. Suomalaisten miesten koulutustaso ei yllä läheskään yhtä ylös kuin naisten OECD-maiden eli kehittyneiden läntisten maiden listalla.

Miesten koulutustaso ylittää OECD-maiden miesten keskiarvon vain vajaalla neljällä prosenttiyksiköllä. Naisten koulutustaso on 12,6 prosenttiyksikköä korkeammalla kuin OECD-maiden naisten keskiarvo.

Suomalaiset miehet ovatkin jääneet kouluttautumisessa selvästi jälkeen naisista. Varsinkin nuorempien ikäluokkien kohdalla tyttöjen ja poikien ero koulutustasossa on räikeän suuri.

Koulutuksesta on tullut taas Suomessa rakenteellinen sukupuolisen tasa-arvoisuuden ongelma. 1900-luvun alkupuolella koulutus suosi poikia. Nyt se suosii tyttöjä.

Sukupuolinen tasa-arvo on vaatinut Suomessa tyttöjen ja naisten aseman parantamista. Nyt ei kuitenkaan enää pidä katsoa taaksepäin vaan tarkkailla myös näkymää edessä. Siinä suureksi ongelmaksi nousee se, että koulutusjärjestelmä ei pysty viemään poikia riittävästi korkean asteen koulutukseen saakka.

Miksi on näin? Ehkä peruskoulun ja lukion opetusta kehitettäessä pitäisi aidosti miettiä, miten myös pojat pärjäävät koulussa. Korkean asteen koulutuksen valintajärjestelmät voivat osaltaan johtaa siihen, että opiskelija-aines painottuu naisiin. Perusälykkyydeltäänhän tytöt ja pojat ovat yhtä osaavia, mutta nyt koulutusjärjestelmä näyttää vääristyneen sukupuolisesti.

Koulutustaso heijastuu tulevaisuudessa palkkoihin. Naisten keskimääräinen palkkataso nousee todennäköisesti jo ensi vuosikymmenellä selvästi miesten yläpuolelle.

Samoin käy johtotehtävien osalta. Naisten ja miesten yhteiskunnalliset roolit kääntyvät toisin päin. Sen voi jo nyt nähdä koulutustasoja kuvaavista käyristä.

Kirjoittaja on päätoimittaja.