Romusta löytyy kultaa - ja uusi suunta elämään

Tusinan verran nuorukaisia meisseleineen ja pihteineen ahkeroi pöytien ääressä keskittyneesti. Tietokoneiden, kännyköiden ja muiden pienelektroniikkalaitteiden hajottaminen osiksi tarkoin lajiteltuihin kasoihin on selvästikin puuhaa, jota tämä joukko tekee mielellään. Hallissa on huomattavasti hiljaisempaa kuin useimmissa näkemissäni avokonttoreissa.

Pistäytyminen Jyväskylän Jyskässä Jalo-hankkeen kierrätyspajalla oli monella tapaa silmiä avaava kokemus. Nuorten miesten paneutuminen varsin yksitoikkoiselta näyttävään mutta suurta tarkkuutta vaativaan työhön oli ihailtavaa, samoin kohtelias suhtautuminen satunnaiseen vierailijaan. Miksi ihmeessä nämä kaverit eivät ole työllistyneet vapaille markkinoille?

Nuorten miesten työllistyminen on Suomessa heikentynyt kymmenen viime vuoden aikana rajusti. Syynä on usein heikko koulutus tai koulunkäynnin jääminen kokonaan peruskoulun varaan. Tämän jo yleisesti tiedämme, mutta kovin vähän on silti tekoja muutoksen aikaansaamiseksi.

Jyväskyläläisen Kalevi Korhosen perustama Ketään ei jätetä rannalle -yhdistys (KEJR) on esimerkillisellä tavalla lähtenyt auttamaan pitkäaikaistyöttömiä nuoria miehiä – siis juuri niitä syrjäytymisvaarassa olevia, joista me muut vain puhumme. Kuntouttavan työtoiminnan pajassa nuoret miehet ottavat tuntumaa työelämän rytmeihin 4–6 tuntia päivässä.

Mikä parasta, työ elektroniikkapurkamolla motivoi nuoria miehiä selvästi. Moni haluaisi siitä pysyvän palkkatyön itselleen. Nyt pitää kuitenkin siirtyä muualle viimeistään kahden vuoden jälkeen.

Jyväskylän kaupungille KEJR on hyvä yhteistyökumppani, monellakin tapaa. Osa nuorista on saatu pajan kautta takaisin opintojen pariin, avoimille työmarkkinoille ja muutenkin kiinni yhteiskuntaan. Syrjäytymisvaara on silloin selätetty, ainakin toistaiseksi.

Koska toiminnalle on kova kysyntä, kaupunki on osoittanut sille lisää tilaa Salmirannasta. Näin jo tämän kevättalven aikana työtä voidaan tarjota jopa 35 nuorelle pitkäaikaistyöttömälle.

Jalometallien kierrätys työllistämistyönä sopii hyvin myös kaupungin imagoon, onhan Jyväskylä mukana EU-rahoitteisessa Circwaste-hankkeessa. Sen tarkoituksena on ehkäistä jätteiden syntymistä, edistää kiertotaloutta ja toteuttaa kansallista jätesuunnitelmaa. Jalo-hanke toimii käytännössä juuri näiden periaatteiden mukaisesti.

Ota paikka kiertotalouden tiekartalta! Näin nuoria kutsutaan työhön elektroniikkaromun purkajiksi. Mainoslause kuulostaa hienolta mutta on täyttä totta. Maailmaa tässä pelastetaan, hukkumasta jätteisiin.

Meillekin on tässä tehtävää. Purkutavara on Jalo-hankkeen toiminnan elinehto. Parasta tukea toiminnalle on se, että vie koteihin ja yrityksiin kertyneet käyttökelvottomat kännykät, tietokoneet, läppärit ja muut pienelektroniikkavempaimet suoraan KEJR-purkaamoon tai keräyspisteisiin.

Kirjoittaja on varapäätoimittaja.