SDP on hiipimässä kuin varkain valtaan

Kun pääluottamusmies Jarno Kemiläinen nousee Lounaispuiston lavalle tänään kello 12, alkaa työväen juhlapäivän huipennus Jyväskylässä.

Ammattiyhdistysliike ja sosiaalidemokraatit pistävät vappuna parastaan. Silloin näytetään työväen voimaa. Punaliput ja marssirivistöt harvenivat 1990-luvulla, mutta puheissa jyrinää on yritetty säilyttää.

Jyväskylässä ja Keski-Suomessa SDP:llä on ollut melko vahva kannatus. Siksi on hämmentävää, miten matalalla profiililla työväenliike vappua juhlistaa. Demarien puolesta vappujuhlan avaa Kemiläinen, joka on varmaankin ihan hyvä mies mutta ei ole kovin tunnettu. Kemiläinen on UPM:n vaneritehtaan pääluottamusmies ja Jyväskylän kaupunginvaltuuston ensimmäisen kauden jäsen. Ja tilaisuudesta vastaavan SAK:n Jyväskylän alueen paikallisjärjestön hallituksen jäsen.

Kemiläisen jälkeen Lounaispuiston lavalle nousee vasemmistoliiton oululainen rivikansanedustaja Hanna Sarkkinen. Sarkkinen, 30, on ensimmäistä kautta eduskunnassa ja puolueensa varapuheenjohtaja.

SDP:n puoluejohto puhuu vappuna paljon. Antti Rinne nousee lavalle Heinolassa, Lahdessa, Kärkölässä ja Nummelassa. Heinola on SDP:lle rajalinja. Kolmesta varapuheenjohtajasta yksikään ei ehdi – kuten ei myöskään puoluesihteeri, eduskuntaryhmän puheenjohtaja tai puoluevaltuuston puheenjohtaja – Heinolan pohjoispuolelle.

SDP elää vappua toiveikkaassa ilmapiirissä. Rinteen heikosta henkilökohtaisesta suosiosta huolimatta on hilkulla, että puolue saattaa ottaa pysyvästi paikan suurimpana puolueena. Rinne jäi eduskuntavaalien jäsenäänestyksessä Uudellamaalla kolmanneksi Antti Lindtmanin ja Timo Harakan jälkeen. Tähän saakka Rinne on onnistunut painamaan esiintymisellään puolueensa kannatuksen viimeistään vaalitaistelun loppuvaiheessa alas- eikä ylöspäin.

Tänä vappuna voi olla käänne ilmassa. SDP on ollut viimeksi maan suurin puolue eduskuntavaaleissa vuonna 1999. Paavo Lipponen johti maata kaksi vaalikautta peräkkäin vuoteen 2003 saakka.

Siitä lähtien porvaripuolueet ovat olleet vallassa, ja SDP on kokenut tappion toisensa perään. Puolueen on uumoiltu katoavan teollisuustyöväestön mukana samaan tapaan kuin keskustan viljelijöiden vähetessä.

SDP on silti kuin huomaamatta ohittanut kannatuksessa kokoomuksen, joka kärsii hajaannuksen merkeistä. Harry Harkimon ja Elina Lepomäen kaltaiset oikeistoliberaalit poliitikot ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren kaltaiset oman edun tavoittelijat syövät Petteri Orpon puolueen henkeä. Kokoomuksessa hyvä henki on ollut tärkeää mukanaolijoille ja kannatukselle.

Kolmikko voi herättää huolen siitä, ketä kokoomuksen takana todella on. Keskiluokkainen sivistysihminen saattaakin nähdä SDP:n taas houkuttelevana ja luopua kokoomuksen tai vihreiden äänestämisestä.

Vihreissä Antero Vartian ja Osmo Soininvaaran rakenneuudistuslinja näyttää vahvistavan asemia. Jos vihreät haluavat muuttaa työelämän ja sosiaaliturvan sääntöjä samaan suuntaan kuin kokoomus, se sataa SDP:n laariin. Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aktiivimalli ja työmarkkinauudistukset ovat olleet sosiaalidemokraattien nousun pääponnistin.

Kokoomuksen vihersiivessä on ajatuksia siitä, että nämä Helsingin kaksi suurpuoluetta voisivat vaalien jälkeen muodostaa hallituksen rungon. Tämä sillä edellytyksellä, että kokoomus olisi vaalien suurin puolue.

Valtakunnansovittelija Minna Helle siirtyy työnantajaliiton (Teknologiateollisuus) palvelukseen. Yleensä valtakunnansovittelijan tehtävästä on lähdetty eläkkeelle tai jonnekin muualle kuin työmarkkinajärjestöjen palvelukseen.

Helteen siirto on harkitsematon. Se syö valtakunnansovittelijan instituutioasemaa, jos siitä otetaan tavaksi siirtyä ay- tai työnantajaliittojen leipiin. Valtakunnansovittelijan pitäisi olla riippumaton. Se, että sovittelija tulee työmarkkinamaailmasta on ymmärrettävää, koska kokemuksella on merkitystä. Mutta paluu ei ole ymmärrettävää eikä hyväksyttävää.

Helteen siirto on muutenkin outo. Ay-lakkokenraali (Tehyn lakko 2007) ja useamman liiton pääneuvottelija vaihtaa nyt työnantajaliiton pään­avaajaliiton pääneuvottelijaksi. On aivan kuin ay- ja työnantajatoiminta ei sisältäisi ideologista vivahdetta vaan palkkasoturi menee sinne, missä maksetaan parhaiten.

Vasemmistoliiton ex-puheenjohtajan Suvi-Anne Siimeksen siirtymisessä lääketeollisuusyhdistyksen toimitusjohtaja-lobbariksi vuonna 2007 oli hieman samaa.

Sipilän ja Orpon hallitus voi kaatua sote- ja maakuntauudistukseen. Jos näin käy, syksyllä on eduskunta- eikä maakuntavaalit. SDP:lle kumpikin saattaisi sopia. Hallituskriisi voisi kiihdyttää vanhan hallituspuolueen paluuta valtaan ja porvarikauden päättymistä. Ja tämä voi tapahtua ilman, että SDP tekee itse mitään.

Kirjoittaja on päätoimittaja.