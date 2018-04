SDP:n pitäisi pystyä luomaan korjaussarja

Sosiaalidemokraatit ovat Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa vetäneet keulille ohi kokoomuksen. SDP nousi kärkipaikalle 21,4 prosentin kannatuksellaan. Kokoomuksen kannatus on 20,6 prosenttia.

Pääministeripuolue keskusta on jäänyt kahden kärjestä kauas taakse: puoluetta kannattaa nyt 15,7 prosenttia äänestäjistä.

Hallituspuolueet saavat yleensä vaalikauden loppupuolella tuntea nahoissaan hallitusvastuun painon. Se kostautuu kannattajien kaikkoamisena. Mutta kokoomukselle näin ei näytä käyneen.

Kokoomus on jo pitkään pitänyt puoluemittauksissa tiiviisti kärkipaikkaa; puolue on porskuttanut aallonharjalla. Pelkästä hannuhanhen tuurista tuskin on kyse vaan ehkä pikemminkin siitä, että kokoomus on onnistunut luomaan itsestään mielikuvan puolueena, joka on avoin ja melko salliva. Yksinkertainen konsepti nimittäin on, että puolue menestyy, jos se pystyy kokoamaan kannattajikseen eri tavoin ajattelevia ihmisiä. Yksi esimerkki tästä on kansanedustaja Harry Harkimo, joka tosin on nyt ex-kok.

Imagoltaan avoin puolue kykenee vetämään puoleensa liikkuvia äänestäjiä ja imemään kannattajia myös muista puolueista. Salliva asenne puhuttelee nykykansalaista, jolle jaot meihin ja muihin ovat pitemmän päälle uuvuttavaa retoriikkaa.

Sosiaalidemokraattien valtti puolestaan on ollut hyvinvointivaltio, jota suomalaiset tutkimusten mukaan kannattavat. Myös muut puolueet mieluusti ilmoittavat kannattavansa hyvinvointivaltiota. Kokonaan toinen asia on, mitä kukin puolue tällä tarkoittaa.

Sosiaalidemokraatteja on pidetty suomalaisen hyvinvointivaltion arkkitehteina. Puolueella on takanaan loistava menneisyys hienojen, jopa utopististen visioiden läpiviemisestä. Yksi niistä on peruskoulu-uudistus, joka aikanaan tasa-arvoisti eri taustoista tulevien lasten koulutuspolut. Jokaisella lapsella oli perheen taloudellisesta asemasta huolimatta mahdollisuus käydä maksuton peruskoulu, joka avasi oppimishaluiselle lapselle tien yliopistoon saakka.

Mikään puolueista ei edelleenkään tohdi kyseenalaistaa tasa-arvoisen koulutuksen merkitystä yhtenä hyvinvointivaltion saavutuksena.

Sosiaalidemokraatteja voi hyvällä syyllä pitää hyvinvointivaltion asiantuntijana. Asiantuntijalta on lupa odottaa hyvinvointivaltion nykytilan arviointia ja kipukohtien tunnistamista. Näiden analyysien pohjalta puolue sitten visioisi ja tekisi uusia avauksia yhteiskunnan kehittämiseksi.

Aivan näin nyky-SDP ei toimi.

Hyvinvointivaltio ei ole muuttumaton, paikalleen sementoitu rakennelma. Asian voi todeta jo siitä, että hyvinvointivaltiossa on nyt kasautuvia ongelmia. Onko tämä huomattu riittävän hyvin SDP:ssa?

Suomalaisen yhteiskunnan haasteina ovat nyt muun muassa Pohjoismaiden alhaisin työllisyysaste ja väestömme nopea ikääntyminen. Myös robotit, keinoäly sekä maahanmuutto tuovat lähitulevaisuudessa suuria muutoksia työelämään.

Hyvinvointivaltiota nakertaa lisäksi merkittävä rakenteellinen ongelma: nykymuodossaan se tarjoaa kohtalaisen hyvän turvan keskiluokkaiselle eli hyvin toimeentulevalle väestölle. Hyvinvointivaltion nykyiset palvelut on suunniteltu juuri heidän tarpeitaan ajatellen. Keskiössä eivät enää ole heikoimmin pärjäävät. Tässä nykyinen hyvinvointivaltio on liukunut kauemmas omista juuristaan.

Keskiluokalle turvataan nykyisessä hyvinvointivaltiossa etunsa, mutta köyhimpien ja kurjimpien ajatellaan tarvitsevan peräänkatsomista eli valvontaa ja kontrollia. Hyvinvointivaltio taipuu myös siihen.

Hyvinvointivaltion ongelmien ratkaisemiseksi kaivattaisiin nyt uusia ja ennakkoluulottomia yhteiskunnallisia tavoitteita. Juuri niissä SDP on aikanaan onnistunut.

Pystyykö puolue esittämään uskottavan korjaussarjan hyvinvointivaltion kunnostamiseksi? Korjaussarjan tulisi tarjota tuoreita ratkaisuja tämänpäivän ongelmiin.

Työväestön puolueelta on lupa odottaa vahvoja esityksiä työelämän uudistamiseksi ja visioita työn muutoksesta.

SDP:n olisi tarjottava jotain uutta myös työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamiseksi. Kysymys on tärkeä nimenomaan heikoimmin toimeentulevien aseman parantamiseksi – ei keskiluokan etujen turvaamiseksi.

SDP:n tämänhetkinen kannatuksen nousu yhtäältä selittyy hallituksen kompuroinnilla sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa. Toisaalta tuttu kaava on, että vaalikauden lopulla kritiikki hallituspuolueita kohtaan kasvaa ja oppisiotio – kuten nyt SDP – lisää kannatustaan. Tällöin opposition kiusauksena on jäädä varmistelemaan lähes automaattisesti tulevaa kannatuksen nousua.

SDP:n kannatus olisi tukevammalla pohjalla, jos puolue lisäisi suosiotaan omin konstein. Se edellyttäisi uusia, uskottavia avauksia hyvinvointivaltion uudistamiseksi.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.