Selkänojana Unkarin poliittista perinnettä

Kylmän sodan kaudella, kun Neuvostoliiton ”rautaesirippu” oli peittänyt koko Itä-Euroopan, Unkaria saatettiin kutsua ”itäblokin onnellisimmaksi kasarmiksi”. Unkarilaisilla oli esimerkiksi oikeus omaan autoon ja vapaa-ajan asuntoon sekä lupa vierailla lännessä joka kolmas vuosi.

Taustalla vaikutti kommunistijohtaja János Kádárin ja vuoden 1956 kansannousun järkyttämien unkarilaisten hiljainen yhteiskuntasopimus: hallitus takasi kansalaisille suhteellisen hyvinvoinnin yhteiskuntarauhaa vastaan. Kansannousun jälkeen julkista valtaa ei Unkarissa juuri vastustettukaan.

Viime vuodet unkarilaisia on johtanut pääministeri Viktor Orbán Fidesz-puolueineen. Orbánin unkarilaisia holhoava, valtiojohtoinen politiikka voi kansan mielissä muistuttaa historian merkkihenkilönä edelleen erittäin suositun Kádárin linjaa.

Nyky-Unkarin tiestä on puhuttu ”putinisaationa” ja ”orbanisaationa”. Oikeusjärjestelmää on muutettu, median toimintaa rajoitettu ja lainsäädäntöä uusittu vaalilaeista perustuslakiin. Vaikka Euroopan unioni paheksuu perusarvojensa polkemista, Orbánin holhousvaltiolinja saa Unkarissa vastakaikua erityisesti ikäihmisiltä. Työikäinen väki taas ei hallituksen toimia juuri arvostele, kun pelkona on oman aseman heikkeneminen tai työpaikan menetys, kuten Kádárin aikoinakin.

Kyselyjen mukaan oikeistokonservatiivista Fidesziä kannattaa huhtikuun parlamenttivaalien alla noin puolet unkarilaisista. Orbán hakee valtakirjaa kolmannelle perättäiselle pääministerikaudelleen. Kun suurin oppositiopuolue, äärioikeiston Jobbik on avoimen antisemitistinen ja romanivastainen ja kaikki vasemmistolaiset on leimattu ”post-kommunisteiksi”, Fidesz näyttää niiden rinnalla lähes maltilliselta vaihtoehdolta.

Kádárin Unkarissa myös kirkko teki lähes saumatonta yhteistyötä hallinnon kanssa, toisin kuin esimerkiksi Puolassa, jossa katolisella kirkolla oli tärkeä rooli kommunismin vastustamisessa. Orbán nosti uskonnon keskeiseksi teemakseen sunnuntaina kansakunnan tila -puheessaan. Hän julisti, että muslimit ovat valtaamassa koko Eurooppaa ja luhistuvan lännen viimeinen toivo on kristinusko.

Raamatullisia kuvia Orbán viljeli myös tammikuussa vieraillessaan Baijerin kristillissosiaalisen unionin CSU:n kokouksessa. Siellä hän sanoi, että vuosi 2018 on ”kansan tahdon ylösnousemuksen vuosi” Euroopassa. ”Voitte pitää minua rajavartiokapteeninanne”, hän lupasi baijerilaisille.

CSU on Saksan valtapuolueen, Angela Merkelin kristillisdemokraattien (CDU) sisarpuolue, joka linjauksissaan maahanmuuttokysymyksiin on myötäillyt Orbánia. CSU:n kokouksessa huomiota herätti Orbánin ohella puolueen europarlamentaarikko Manfred Weber vaatimalla pakolaiskysymykseen ”lopullista ratkaisua”. Puhe ei ollut poliittisesti aivan korrektia – Saksan poliittisessa retoriikassa ”lopullinen ratkaisu” eli Endlösung viittaa natsi-Saksan suunnitelmaan ratkaista juutalaiskysymys kansanmurhalla.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.