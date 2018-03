Sipilän seuraajasta on vain haaleita havaintoja

Juha Sipilä valitaan kesäkuun toisena viikonloppuna todennäköisesti suurella yksimielisyydellä neljännelle kaudelle keskustan johdossa. Sotkamon puoluekokouksessa ei vielä nouse todellisia seuraajakandidaatteja. Paavo Väyrynen on keskustan menneisyyttä. Tulevaisuuden nimet ovat vielä aika näkymättömissä.

Lännen Median teettämän mielipidetutkimuksen mukaan Sipilän kannatus on noussut keskustan kannattajakunnassa roimasti. Keskustaa äänestävistä 66 prosenttia haluaa nyt Sipilän jatkavan puolueen puheenjohtajana. Viisi kuukautta sitten näin halusi alle puolet keskustaa äänestävistä.

Tämä Sipilän kannatuksen nousu on Väyrysen ansiota. Jos Väyrynen ei olisi haastanut Sipilää, keskustan nuori polvi olisi saattanut kokouspuheissa nousta kuuluvasti esille Sotkamon puoluekokouksessa. Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen ympärillä olisi sellaista nostetta ehkä ollut. Nyt keskustan rivit tiivistyvät ulkoisen uhan eli Väyrysen torjuntaan.

Väyrysen kannatus on Lännen Median mielipidetiedustelussa yllättävän niukkaa. Vain seitsemän prosentin kannatus taitaa kertoa siitä, että Väyrynen on viime kuukausien tempauksillaan tehnyt itsestään poliittisen pellehahmon.

Kolmantena mielipidetiedustelun kannatuksessa oli Kaikkonen. Hän sai kuuden prosentin tuen. Kaikkosen tavoin keskustan kentällä puhutaan myös perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikosta mahdollisena tulevana puheenjohtajana.

Kaikkosen tai Saarikon aika tulee keskustassa runsaan kahden vuoden kuluttua ellei sitten puolue kärsi Sipilän johdolla kevään 2019 eduskuntavaaleissa katkeraa tappiota. Silloin puolueen uudistuminen voi nopeutua.

Nyt on todennäköistä, että Sipilän keskusta saa vaaleissa kohtuullisen kannatuksen. Näin tapahtunee, jos talouden hyvä suhdanne jatkuu vielä runsaan vuoden. Sipilän kannalta maan talous on vuoden aikana mennyt yllättävän nopeasti oikeaan suuntaan. Myös hallituksen kannatus on kasvussa ja lopulta myös Sipilän henkilökohtainen suosio kohenee. Hetken jo näytti, että hieman töksähtävän oululaisen insinöörin hurmos olisi kokonaan suomalaisista kadonnut.

Keskustaa vaivaa tällä hetkellä pula nousevista poliitikoista. Kaikkosen ja Saarikon lisäksi puheenjohtajapohdintoihin ei juuri ole muita nimiä.

Kaikkosella on mahdollisuudet kasvaa puoluejohtoon. Saarikolla on myös keskustassa hyvä maine, mutta hänen esiintymisensä sote-ministerinä ovat olleet heikohkoja. Saarikko on paasaavalla äänenpainolla luennoinut vastuualueensa asioita televisiouutisissa.

Tällainen alakoulun oppilaiden kauhuopettajan tyyli ei yleensä tuo puolueille kannatusta. Sama tyylilaji hieman lievemmässä muodossa vaivasi aikanaan Jutta Urpilaista (sd.) puheenjohtajakauden alussa.

Urpilainen pääsi vaivastaan. Samaa pitää toivoa Saarikolle.

Kirjoittaja on päätoimittaja.