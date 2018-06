Skandaalin jälkeenkin luodaan urheiluhistoriaa

Vuonna 1986 minulle avautui ikkuna sekä kansainväliseen jalkapalloon että sen herättämiin intohimoihin.

Pelattiin jalkapallon MM-kisoja Meksikossa. Televisio täyttyi pelien dramaattisista hetkistä ja lehtien urheilusivut kiehtovista tarinoista. Aikaeron takia sain katsoa suorana vain pronssiottelun ja finaalin, mutta se ei viehätystä vähentänyt.

Pronssiottelun kisakatsomoon seuraksi tuli ranskalainen vaihto-oppilas Pascal. Ottelu oli Ranska–Belgia.

Pascal istui keinutuolissa etukenossa, kädet käsinojilla, pomppasi ylös tuon tuostakin ja huusi pienelle mustavalkoiselle matkatelevisiolle asioita, joita en ymmärtänyt. Peli oli jännittävä, mutta lopun lähestyessä alkoi enemmän jännittää, mitä Pascal tekee, jos Ranska häviää.

Se jäi arvoitukseksi, sillä Ranska voitti jatkoajalla. Ehkä hyvä niin. Ensikosketus eteläeurooppalaiseen jalkapallokulttuuriin olisi muuten voinut olla päijäthämäläisen maaseudun tapoihin tottuneelle turhan raju.

Muistan vuoden 1986 kisoista paljon sellaista, mitä en mistään myöhemmistä kisoista. 8-vuotiaana kovalevyllä oli tilaa.

Vuosien myötä on käynyt selväksi, että pelejä ja kisoja tulee ja menee. Että huippuotteluista dramaattisia tekevällä kaavalla on sittenkin rajallinen määrä muunnelmia. Että oikeasti hyviä ja oikeasti pahoja ei urheilussakaan ole. Huippu-urheilun hohto on himmennyt. Ja kovalevy täyttynyt.

Jalkapallon MM-kisoissa on silti jäljellä jotain, mitä monesta muusta urheilutapahtumasta ei enää kykene löytämään. Kisat järjestetään niin harvoin, että niistä voi vielä aistia ainutkertaisuuden tuntua. Kisat ovat oikeasti maailmanlaajuiset. Kisoista välittyy tunne, että niissä luodaan urheilun historiaa.

En ole ainoa, joka ajattelee näin. MM-kisoja pidetään maailman seuratuimpana urheilutapahtumana. Vuonna 2006 loppuottelua katsoi joka yhdeksäs maailman ihminen.

Suuri huomioarvo tarkoittaa myös rahaa ja valtaa. Rahan päälle ovat ymmärtäneet erityisesti kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan johtajat, vallan päälle taas omansa ja maansa julkikuvan kiillottamisesta innostuneet valtiojohtajat.

Johtajakuntien intressit kohtasivat erityisen hyvin vuonna 2010. MM-kisat myönnettiin samalla kertaa sekä Venäjälle että Qatarille. Heräsi yleinen pahennus. Ja ehkä osin siksi vuonna 2015 onnistuttiin paljastamaan vuosikymmeniä kestänyt korruptio, jossa Fifan sekä maanosien jalkapalloliittojen johtajat olivat keränneet itselleen lahjuksia kisojen tv-oikeuksien myynnin sekä kisojen järjestäjämaiden valitsemisten yhteydessä.

Tänään Venäjällä alkavat MM-kisat ovat ensimmäiset tämän skandaalin jälkeen. Jos viattomuuden aika on joskus ollut, nyt se viimeistään on ohi.

Kisojen ainutkertaisuuteen se ei kuitenkaan vaikuta. Yhden pelaajan uralle tai yhden katsojan elämään ei mahdu sen enempää MM-kisoja kuin aikaisemminkaan. Siksi seuraavinakin viikkoina luodaan draamaa, muistoja ja historiaa.

Kirjoittaja on va. pääkirjoitustoimittaja.