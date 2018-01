Suomi supisti surutta korkeaa koulutustaan

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti talouden ja koulutuksen tilasta on uskottoman tyly. Suomi elää suhdannehuippua, mutta talouspolitiikan viritys on tähän tilanteeseen aivan liian elvyttävää.

Nyt pitäisi kerätä puskuria tuleviin laskusuhdanteisiin kiristämällä verotusta tai leikkaamalla julkisia menoja. Hallitus on leikannut menoja, mutta viime ja tämän vuoden veronalennukset sekä vuodelle 2020 päätetty alennus ovat arviointineuvoston mukaan väärää politiikkaa. Taloustieteilijöistä koostuvan arviointineuvoston suositukset ovat ymmärrettäviä, jos hyväksyy keynesiläisen suhdannepolitiikan.

Veronkorotukset ovat porvarihallituksille poliittisesti aina vaikeita. Nykyinen hallitus päätti jo ohjelmassaan, että sen kaudella verotus ei kiristy.

Hallituksen tavoite onkin painaa sote-uudistuksella kuluja kolme miljardia alaspäin. ”Valinnanvapausuudistus sisältää piirteitä, jotka todennäköisesti pikemminkin kasvattavat kuin vähentävät kuluja. Ehdotettu järjestelmä sisältää riskin palveluiden ylitarjonnasta joillekin väestöryhmille”, arviointineuvosto kirjoittaa pessimistisesti.

Talouspolitiikan arviointineuvostoa johtaa Jyväskylän yliopiston koulutuksen taloustieteen professori Roope Uusitalo. Tällä kertaa raportti arvioi finanssipolitiikkaa ja talouden pitkän tähtäimen kestävyyttä. Lisäksi raportti käy koulutusjärjestelmää päivähoidosta yliopistoihin.

Nuorten koulutustaso laskee, mutta on väärin syyllistää siitä nuoria. Opiskelijoiden määrä yliopistoissa kasvoi vuosina 1981–2000 arviointineuvoston mukaan 60 prosenttia, mutta 2000-luvulla uusien opiskelijoiden määrä yliopistoissa on kääntynyt laskuun. Myös yliopistoissa opiskelevien osuus ikäluokasta on laskussa. Syynä ovat opiskelupaikkojen leikkaukset.

1990-luvun lopulla koulutustasoa nostivat myös toisen asteen kouluja yhdistämällä luodut ammattikorkeakoulut. Niissä tehtiin vuonna 2000 jo enemmän korkeakoulututkintoja kuin yliopistoissa. Sen jälkeen tämäkin kasvu on hyytynyt.

Talouspolitiikan arviointineuvosto ehdottaa, että Suomen pitäisi lisätä korkeakoulutuksen aloituspaikkoja. Neuvosto on oikeassa.

Ja ehkä tulisi ajatella vieläkin suuremmin. Suomeen pitäisi saada aikaan korkeakoulutuksen ylitarjonta niin, että jokainen halukas pääsee yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Se olisi investointi tulevaisuuteen. Koulutus parantaa osaamista, työnsaantia ja tuloja.

OECD-maissa korkeakoulutettujen osuus ikäluokasta on noussut vuosina 2000–2016 kovaa tahtia, mutta ei Suomessa. Kovinta koulutustason nousu on ollut Etelä-Koreassa, Puolassa, Latviassa, Luxemburgissa ja vaikkapa Britanniassa. Olemme jo jääneet 25–34-vuotiaiden koulutustasossa OECD-maiden jälkijoukkoihin.

Koulutustason kääntyminen laskuun on Suomen suurin tulevaisuuden kehittymisen este. On aika investoida koulutukseen.

Kirjoittaja on päätoimittaja.