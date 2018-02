Susineuvos viitoitti tien pandaneuvoksille

Ähtärissä avattiin kesällä 1973 Suomen ensimmäinen luonnonmukainen eläinpuisto monenlaisten epäilyjen ja arvostelujen saattamana. Kuraa sai niskaansa etenkin perustamisidean isä, kunnanjohtaja Väinö Jaakola. Moista turistihoukutinta pidettiin pikkupitäjälle liian mahtipontisena. Jaakolaa kutsuttiin irvailevasti ”susineuvokseksi”.

Eläinpuistosta on kasvanut 45 vuodessa yksi maamme suosituimmista perhematkailukohteista. Puiston ensimmäinen eläin oli Köpi-hirvi; nyt 60 hehtaarin alueella on edustettuna yli 50 lajia, joukossa myös Aasian eläimistöä.

Ähtäri Zoo noudattaa Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n strategiaa suojata uhanalaisia lajeja tukemalla luonnonvaraisen kannan suojelua tarhauksella. Eläinpuisto on myös Kansainvälisen Eläintarhojen ja Akvaarioiden liiton EAZA:n täysivaltainen jäsen.

Joulukuussa valmistuneen Pandatalon uumenista kömpivät pian näkysälle jättiläispandat Jin Baobao ja Hua Bao. Niiden myötä Zoossa alkaa uudenlaisen kansainvälistymisen kausi. Arvostelua ovat tämänkin askeleen isät ja äidit kokeneet – ”susineuvos” on saanut seuraajakseen ”pandaneuvoksia”.

Isot ratkaisut vaativat rohkeutta. Totta kai niihin sisältyy riskejä, mutta ennen kaikkea menestyksen ja uusien aluevaltauksien siemeniä. Kun pandapariskunta nyt on asettunut taloksi valtioiden solmimien sopimusten mukaisesti, on aika lopettaa mussutus. Enää ei voi tehdä muuta kuin uskoa onnistumiseen, ja esimerkiksi suosittu pandakarnevaali ja yritysten toiveet osoittavatkin valtaosan kallistuvan tälle kannalle.

Mutta kritiikkiä on riittänyt: Pandahanketta pidetään vuorostaan liian mahtipontisena taloutensa kanssa painivalle pikkukaupungille, eläinpuiston väitetään toimivan kaukana kaikesta keskellä ei-mitään, kansainvälistä osaamistakin vähätellään.

Vaan onpa puisto tähänkin asti houkutellut vuosittain huikeat 170 000 kävijää, ja kaupunki on nousussa. Pandahankkeen takana taas on huippuosaajia, kuten eläintieteilijä, professori Jukka Salo, joka on vuodesta 2014 toiminut Suomen ja Kiinan välisessä pandojen ja niiden elinympäristöjen suojeluprojektissa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi Keski-Suomen Yrittäjäjuhlassa tievaikuttamisen olleen viime syksynä niin hurjaa, että Kirri–Tikkakoski-välistä tuli hänelle Suomen tutuin väylä (KSML Humiseva Harju 28.1.). ”Jos minut olisi herätetty keskellä yötä ja kysytty, mikä on maailman tärkein tiehanke, olisin osannut vastata Kirri–Tikkakoski.”

Käytäköön nyt Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa sellaiseen lobbaukseen, että pian Sipilä ilmoittaa yöherättäjille maailman tärkeimmäksi tiehankkeeksi Ähtäri Zoon ohi kulkevan valtatie 18:n loppurakentamisen ja maailman tärkeimmäksi junaliikenteen lisäyskohteeksi Haapamäellä risteävät radat!

Pandatalossa bambua mutustavan kaksikon imussa kun voi tulla vaikka mitä hyvää.

Kirjoittaja on aluetoimittaja.