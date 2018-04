Talous on Orbanin suosion peruskivi

Unkarin sunnuntaina järjestettävissä parlamenttivaaleissa ei voittajaa tarvitse jännittää. Maata vuodesta 2010 hallinnut oikeistokonservatiivinen Fidesz jatkaa suurimpana puolueena ja sen johtaja Viktor Orban pääministerinä.

Mielipidetiedustelut lupailevat Fideszille noin 50 prosentin kannatusta, joten puolueen suosio on pysynyt samalla tasolla kuin koko 2010-luvun. Parlamentin enemmistön saavuttamiseen Fidesz ei 50 prosentin ääniosuutta edes tarvitse, sillä vaalilakia on puolueen johdolla muutettu valta-aseman jatkumista tukevaksi.

Kiinnostavinta onkin, kuinka suuri Fideszin voittomarginaali on. Ja se, mitä vaalien jälkeen tapahtuu.

Unkarin oppositio on hajallaan. Liberaali keskustavasemmisto on jakautunut useaksi kilpailevaksi puolueeksi. Suurin oppositiopuolue on äärioikeistolainen Jobbik, joka maltillistumisestaan huolimatta on yhä hankala liittolainen muulle oppositiolle.

Satunnaisesta yhteistyöstä on kuitenkin viime aikoina näkynyt merkkejä. Harvinainen onnistuminen koettiin helmikuun lopussa, kun oppositiopuolueiden yhdessä tukema riippumaton ehdokas voitti Fideszin ehdokkaan Hodmezovasarhelyn pikkukaupungin pormestarivaaleissa vastoin gallupien ennusteita ja huolimatta median valtapuolueen ehdokkaalle antamasta tuesta.

Yhteiseksi asiakseen oppositio on löytänyt korruption vastustamisen. Fideszin pitkään jatkunut ehdoton valta-asema on ollut altis kasvualusta epäilyksille vallan väärinkäytöstä. Erityisesti Jobbik, joka monessa poliittisessa asiakysymyksessä on lähellä Fidesziä, on pyrkinyt erottumaan valtapuolueesta korostamalla korruption vastustamista.

Läntinen Eurooppa on seurannut Orbanin Unkaria ristiriitaisin reaktioin. Liberaalit ovat kauhistelleet länsimaiselle demokratialle vieraita piirteitä, kuten aggressiivista puuttumista median, yliopistojen ja kansalaisjärjestöjen toimintaan. Kansallismielisissä piireissä on puolestaan ihailtu Orbanin tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, islam- ja EU-vastaista retoriikkaa ja konservatiivisen nationalismin vankistamista.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt talous- ja sosiaalipolitiikka, vaikka se on yksi Fideszin suosion kulmakivi. Unkarin talous on kasvanut tasaisesti, ja hedelmiä on jaettu erityisesti alemmalle keskiluokalle. Eläkeläisille, lapsiperheille, pienituloisille.

Myös kansallismielisyyttä on harjoitettu talouden ehdoilla. Unkari kuuluu EU:n suurimpiin tukien saajiin, joten EU-vastaisista puheista huolimatta Orbanilla ei ole haluja erottaa Unkaria unionista. Ja vaikka turvapaikanhakijoita ei ole päästetty maahan, on kansallisuuksia ja oleskelulupia myyty ulkomaalaisille, jos nämä ovat sitoutuneet yli 300 000 euron investointeihin.

Vaikka ideologiset jännitteet saavat suurimman huomion, ne eivät välttämättä ratkaise, kuinka kauan Orban ja Fidesz pysyvät vallassa. Enemmän voi painaa se, kuinka taloutta hoidetaan ja korruptiosyytteitä väistellään.

Kirjoittaja on va. pääkirjoitustoimittaja.