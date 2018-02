Talvipyöräilijällä on aina valmis menopeli

Talvipyöräilyyn on helppo hurahtaa. Muutaman kilometrin mittaiset pätkät sujuvat pyörällä joutuisammin kuin autolla. Menopeli on aina käyttövalmis, eikä sitä tarvitse muistaa laittaa lämpiämään kuten autoa. Pyöräilijällä ei ole suuria parkkiongelmia eikä riesanaan jäisiä, raaputettavia auton ikkunoita.

Vaikein rasti lienee talvipyöräilyn aloittaminen. Näin muistelen asian olleen ainakin omalla kohdallani. Kuvittelin pyöräilyn olevan kylmempää kyytiä kuin se oikeasti onkaan, mutta vilu pysyy loitolla, kun pukee oikeanlaiset tamineet päälle.

Talvipyöräilyyn hurahtaneet polkijat eri maissa ovat löytäneet toisensa ja liittyneet yhteen; innokkaimmat heistä tapaavat joka vuosi kansainvälisessä talvipyöräilykongressissa.

Tänä vuonna tapahtuma on Moskovassa, jossa se käynnistyy tänään torstaina. Suomi on tapahtumassa hyvin esillä, sillä meillä on paljon tieto-taitoa lumisten seutujen pyöräilystä. Sitä osaamista kannattaa viedä ulkomaille.

Kongressi sai alkunsa vuonna 2013 Oulussa ja sen jälkeen tapahtuma on pidetty Hollannissa, Yhdysvalloissa ja kahdesti Kanadassa. Oulu on ollut talvipyöräilyn tiennäyttäjä myös muille Suomen kaupungeille. Oulussa – ja myös Joensuussa – noin puolet kesäpyöräilijöistä jatkaa polkemista läpi talven.

Toki myös Keski-Suomessa osataan arvostaa pyöräilyä. Tuoreimpana esimerkkinä tästä on maakunnassa tiistaina käyntiin polkaistu seminaarikiertue, jossa kuullaan kuntalaisten ajatuksia pyöräilystä ja kerätään vinkkejä pyöräilyn edistämiseksi.

Kiertue käy seitsemällä paikkakunnalla. Tänään se on Viitasaarella ja huomenna Joutsassa. Maanantaina porukka pysähtyy Keuruulla, tiistaina Äänekoskella ja keskiviikkona Saarijärvellä.

Asukkailta kerättyjä kokemuksia ja vinkkejä aiotaan käyttää hyväksi maakunnallisen pyöräilyn edistämisohjelman laatimisessa. Ohjelma kattaa vuodet 2018–2021 ja sen tavoitteena on lisätä pyöräilyä seutukunnalla ja innostaa lajin pariin.

Keski-Suomi on asiassa edelläkävijänä, sillä maakunnallista pyöräilyohjelmaa ei ole vielä tehty muualla Suomessa. Asian on ottanut hoitaakseen Keski-Suomen Liikunta -yhdistys yhdessä JYPS-pyöräilyseuran kanssa.

Pyöräilyn suosion kasvu on saanut monet kaupungit parantamaan pyöräilyn mahdollisuuksia kaupunkiliikenteessä. Tästä Jyväskylä on yksi hyvä esimerkki.

Pyöräilijöiden määrän ripeä, ympärivuotinen kasvu on tervetullut asia kansanterveyden ja ympäristön kannalta. Silti – tai ehkä juuri kyseisistä syistä – pyöräily on myös asia, joka näyttäisi herättävän kiihkeitä tunteita aina ärtymykseen saakka. Silloin lietsotaan vastakkainasetteluja eri kulkupelien mukaan. Se on kuitenkin keinotekoista, sillä useimmat tienkäyttäjät ovat kulkuvälineiden suhteen sekakäyttäjiä.

Suomalaiseen liikenteeseen kuuluu menopelien laaja kirjo aina potkukelkoista hevosiin. Se on suomalaisen liikenteen rikkaus, josta kannattaa olla ylpeä ja jota kannattaa vaalia.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.