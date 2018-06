Tilaaja nousi arvoonsa verkkomaailmassa

Tunnelma maailman sanomalehtien ja sanomalehdenkustantajien vuotuisessa uutismediakongressissa oli varovaisen odottava. James Bondin maisemissa Portugalin Estorilissä pidetty kokous ei ollut tällä kertaa riehakkaan uutta katsova tai median vaikeuksia vaikeroiva. Hengessä oli silti rohkeutta.

Se sopiikin Estorilin maisemaan, sillä Ian Flemingin sanotaan saaneen innoituksensa ensimmäiseen Bond-kirjaan Estorilin kasinolla. Se oli aikanaan Euroopan suurin. Sittemmin kasinon vieressä olevassa Palacio-hotellissa on kuvattu moneenkin Bond-filmiin kohtauk­sia. Estorilin kasinokin on Casino Royalen pääkasino.

Sanomalehtialan katse oli nyt tulonmuodostuksessa, ei tekniikassa. Yleinen ajattelu tuntui olevan, että sanomalehtien on saatava digi- ja verkkopalvelun käyttäjästä joko kaikki data tai sitten käyttäjän on maksettava sisällöstä.

Käyttäjien datan jalostaminen ilmoituseuroiksi vaatii valtavasti kävijöitä, ja siinä ovat vastassa globaalit teknologiayhtiöt Facebookista Googleen. Edes esimerkiksi englantilaisen The Guardianin 4,5 miljoonaa päivittäistä kävijää eivät riitä mainostuloilla elämiseen, vaan lehti on tehnyt kymmenien miljoonien puntien vuositappiota. Verkon mainospaikkojen tarjoajien määrä nousee kohti ääretöntä ja hinnat painuvat kohti nollaa.

Käyttäjädatan kerääminen herättää ihmisissä pelkoja. Ne ovat aiheellisia, sillä esimerkiksi Facebook on jäänyt kiinni käyttäjien tietojen myymisestä salaa muun muassa poliittisiin tarkoituksiin. Käyttäjän yksityisyyttä ei ole kunnioitettu, sillä näiden käyttäjämaksuttomien palvelujen tarkoitus on elää mainostuloilla. Silloin käyttäjästä ongitaan kaikki mahdollinen tieto ystäväpiiriä, lempiruokia, harrastuksia ja salaisia paheita myöten. Kaikki tapahtuu yleensä käyttäjän huomaamatta.

Sanomalehtiala on viimeisen parin vuoden aikana suunnannut katseensa tilaajamaksuihin. Yhdysvalloissa ja Euroopassa sanomalehdet siirtävät nettilehtiään kiihtyvään tahtiin tilaajamaksullisiksi.

Eilen torstaina Helsingissä julkaistu Reuters-instituutin Suomen maaraportti kertoo samanlaisesta kehityksestä myös Suomessa.

Keväällä 2015 vain yhdeksän maamme 28 sanomalehdestä (päivälehdestä) käytti maksumuuria. Tänä keväänä enää kolme sanomalehteä oli kokonaan ilmaisia netissä. Muiden digisisällöistä ainakin ydinosa oli siirtynyt maksumuurien taakse.

Klikit ovat kuolleet, kauan käyköön kello! Verkkolehdissä on seurattu 2000-luvun alusta lähtien klikkejä eli sitä, kuinka moni kävijä on avannut jutun.

Klikit ovat muuttaneet journalismia. Otsikot ovat kehittyneet uutisen kertojista houkuttimiksi. Otsikossa yritetään vain vihjata sisällöstä.

Tämä journalismin kehityskulku ärsyttää monia lukijoita. Klikkiotsikot ovat välillä tyhjiä lupauksia.

Klikkiotsikot ovat myös vääristäneet verkkolehtien sisältöä. Kun on mitattu klikkejä, on kalasteltu satunnaisia lukijoita. Lehden omat, pysyvät lukijat ovat voineet kokea sen heidän aliarvioinnikseen.

Nyt lukemisen mittaamisessa ollaan siirtymässä seuraavaan vaiheeseen. Useimmat lehdet pyrkivät mittaamaan erityisesti tilaajien lukemista ja lukuaikaa. Myös koetilaajien ja uusien tilaajien lukemiskäytös kiinnostaa, jotta lehdet osaisivat kehittää sisältöään uusia tilaajia kiinnostavaksi. Päiväperhot eli yhden jutun vaikkapa somen kautta lukemaan tulevat kävijät eivät enää tilausmaksullisuuteen pyrkiviä lehtiä kiinnosta.

Tilausmaksullisuuden edelläkävijöitä ovat suuret amerikkalaiset sanomalehdet The New York Times ja The Washington Post. Esimerkiksi Washington Post kertoo digitilaajiensa määrän nousseen parissa vuodessa muutamista kymmenistä tuhansista reilusti yli miljoonaan.

Samansuuntainen on tilanne meillä Keskisuomalaisessakin. Nousimme maamme neljänneksi suurimmaksi lehdeksi ohi oululaisen Kalevan. Digitilaukset nostivat kokonaislevikin 72 663 kappaleeseen virallisessa levikintarkastuksessa.

Fakebook, julistaa kuva maailman sanomalehtikongressissa. Facebookin maine on nyt valheinen, varsinkin Yhdysvalloissa. Lisäksi siitä sanotaan myös tulleen vain vanhusten somemedia. Nuoret pitävät Snapchatia, Youtubea ja Instagramia parempina.

Tilatun median elinehto on luotettavuus. Nyt uskotaan, että lopulta laatumedia on parasta liiketoimintaa. Siellä voi ilmoittelukin tulevaisuudessa tuottaa paremmin tuloja kuin netin ilmaisilla tietotunkioilla.

Suomalaiset luottavat mediaan. Reuters-raportin mukaan 62 prosenttia suomalaisista luottaa uutisiin. Luku on korkein 37 tutkitussa maassa. Yhdysvalloissa mediaan luottaa vain 34 prosenttia väestä, koska siellä lukijat ja media ovat jakautuneet liberaaliin ja konservatiiviseen leiriin. Liberaalimedian tilaaminen on kovassa nousussa vastaliikkeenä Donald Trumpille.

Kirjoittaja on päätoimittaja.