Todistusvalinta tarkoittaa: kaikki pääsykokeisiin

Korkeakoulujen opiskelijavalinnoista suurin osa tehdään parin vuoden kuluttua todistusten perusteella. Kuulostaa yksinkertaiselta: nuori pistää hakemuksen vetämään ja jää odottelemaan lopputulosta.

Aivan näin homma ei toimi, sillä käytännössä kaikki hakijat käyvät edelleen pääsykokeissa.

Tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin tuoreet ylioppilaat eivät ole ehtineet saada tietoa arvosanoistaan, kun haku korkeakouluihin on kevättalvella jo käynnistynyt. Kevään abiturienttien arvosanat ovat valmiit vasta toukokuun lopussa, vain paria viikkoa ennen yliopistojen pääsykokeita. Varsinainen hakulomake on pitänyt lähettää jo ennen kirjoitusten alkamista.

Toisaalta hyvätkään arvosanat saanut hakija ei voi olla täysin varma, pääseekö hän sisään pelkästään todistuksen perusteella. Hakija ei luonnollisesti voi etukäteen tietää, miten kovatasoinen porukka on kisaamassa samoista opiskelupaikoista. Siksi hänen on viisasta varmistella asemiaan osallistumalla pääsykokeeseen.

Aivan tätä hallitus ja opetusministeriö eivät opiskelijavalintojen uudistuksellaan tavoitelleet. Pääsykokeiden asemaa piti vähentää ja yliopistojen hakuruljanssiin kuuluvaa työmäärää oli tarkoitus pienentää. Kumpikaan tavoite ei ole nyt toteutumassa.

Opiskelijoiden valintamenettely uudistuu vuonna 2020. Uudistuksen myötä vähintään 51 prosenttia korkeakoulujen opiskelijavalinnoista tehdään todistuksen perusteella.

Valintakokeet säilyvät toissijaisena valinnan väylänä. Pääsykokeista tulee yhä enemmän ns. aineistopohjaisia eli hakijat saavat koetta varten tietyn aineiston luettavakseen joko keväällä tai itse koetilanteessa. Aineistopohjaisilla kokeilla halutaan eroon siitä, että hakija joutuu pänttäämään kokeeseen kuukausikaupalla, moni kalliisiin valmennuskursseihin osallistumalla.

Vielä suurempi muutos on, että valintakokeista tulee valtakunnallisia. Korkeakoulut eivät jatkossa enää järjestä jokainen omaa valintakoettaan vaan koulutusaloille haetaan yhteisvalinnan kautta.

Tämä on hakija etu. Nyt hakija on usein joutunut lukemaan eri kirjat eri yliopistojen pääsykokeeseen, vaikka olisikin hakenut samaa alaa useammasta yliopistosta.

Yliopistoissa on vastikään päätetty siitä, millaiset kriteerit todistusvalintaan luodaan. Nykyisten lukion tokaluokkalaisten kannalta kriteerien pohdinta on jäänyt turhan viime tippaan. Tieto siitä, mitä lukioaineita koulutusalojen hakukriteereissä painotetaan, ei ole ehtinyt vaikuttamaan nykyisten lukiolaisten kurssivalintoihin: hehän ovat kurssinsa jo valinneet.

Lukion kurssivalinnoilla on jatkossa iso merkitys, sillä korkeakoulujen todistusvalinnoissa painotetaan alakohtaisesti tiettyjä aineita.

Osa painotuksista on itsestään selviä: esimerkiksi historiaa yliopistoon opiskelemaan hakevalta painotetaan todistuksen historian arvosanaa ja englannin kieleen hakijalta painotetaan ylioppilastutkinnon pitkän englannin arvosanaa.

Painotetun aineen ohella todistuksesta huomioidaan myös äidinkieli mutta myös useita muita aineita. Aineet ovat niputettu eri koreihin: kielikoriin, matematiikkakoriin ja ainereaalikoriin.

Jatkossa nuori voi valita lukiokurssinsa tietyn koulutusalan kriteerit mielessään – jos siis hän jo lukion aloittaessaan tietää, mille alalle aikoo hakeutua.

Todistusvalinta siirtää opiskelupaikan hakemisen tuskaa yhä varhaisempaan vaiheeseen. Nuorella olisi jo lukiota aloittaessaan oltava aavistus siitä, mille alalla hän aikoo hakemuksensa laittaa, jotta hoksaisi valita oikeat, hänelle merkitykselliset kurssit.

Harva nuori lukiota aloittaessaan kuitenkaan tietää, mihin hän ylioppilastutkintonsa jälkeen aikoo hakea opiskelemaan.

Suomen yliopistojen tulisi yltää kansainvälisten huippuyliopistojen tasolle, valtiovalta korostaa toistuvasti. Tosin nimenomaan huippuyliopistot ovat aina voineet valita omat opiskelijansa aivan omilla kriteereillään. Siihen huippuyliopistoilla on varaa, koska niiden rahat eivät tule valtiolta – toisin kuin Suomen yliopistoissa.

Yliopistojen budjetit ovat tiukentuneet ja samalla ministeriö on vahvistanut yliopistojen ohjaustaan. Ministeriö on muun muassa vaatinut yliopistoja profiloitumaan eli panostamaan omiin vahvuuksiin ja valitsemaan painoalueensa.

Profiloituminen on merkinnyt myös sitä, että samaa oppiainetta tarjoavat yliopistot ovat painottaneet kyseistä oppiainetta kukin hieman eri tavoin. Hakijan kannalta on harmi, että yhteisvalinnassa nämä yliopistojen väliset erot samassa oppiaineessa eivät pääse esille.

Yliopistot ovat tähän saakka voineet itse valita omat opiskelijansa. Tämä oikeus on ollut osa yliopistojen autonomiaa eli itsehallintoa.

Jatkossa opiskelijavalinnat tehdään ministeriön – siis valtion – ohjaamin yhteisin kriteerein, ei yliopistojen omien valintojen perusteella.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.