Trumpin maailma on vallan taistelutanner

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nyt ollut virassaan yli vuoden ja pitänyt ensimmäisen Kansakunnan tila -linjapuheensa. Aineksia arvioida hänen politiikansa suuria linjoja alkaa siis jo olla. Amerikka ensin -ohjelma oli Trumpin tiistaisessa puheessakin keskeisessä roolissa.

Turvallisuuspolitiikassa Trump aloitti vanhan järjestyksen haaston vihjailemalla liittolaismaille sotilasliitto Natossa, että taakanjaon tasapuolisuus on Yhdysvaltain tuen ehto. Käytännössä Yhdysvallat on kuitenkin vahvistanut sitoutumistaan Euroopan turvallisuuskysymyksiin ja lisännyt joukkojaan Itä-Euroopassa. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean sotilaallisten liittosuhteiden merkitys on vain korostunut Pohjois-Korean uhmakkuuden ansiosta.

Puheessaan Trump nimesi Yhdysvaltain päävastustajiksi Venäjän ja Kiinan. Trumpin omapäiset näkemykset muun muassa Jerusalemin asemasta ja Iranin kansainvälisen ydinsopimuksen hylkäämisestä ovat ehkä yllättäenkin avanneet Venäjän ulkopolitiikalle uusia mahdollisuuksia Trumpin linjauksia vastustavissa maissa.

Kauppapolitiikassa Trumpin uhmaa lisää vankka talouskasvu. Linjapuheessa hän otti siitä kaiken kunnian itselleen, vaikka kasvu jatkuu jo yhdeksättä vuotta.

Trumpin pyrkimys kahdenkeskisyyteen monenkeskisyyden sijasta on ollut johdonmukaista. Puheessaan hän sanoi ”taloudellisen antautumisen” ajan olevan ohi. Yhdysvallat on jo hylännyt Tyynenmeren vapaakauppasopimuksen (TPP) ja säilyttänyt option vetäytyä Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksesta (NAFTA).

Kansainvälistä sopimusjärjestelmää ja sen kautta ilmentyvää kansainvälisen yhteisön yhteisymmärrystä Trump on haastanut paitsi Jerusalem- ja Iran-politiikallaan myös ilmoittamalla, että Yhdysvallat jättää Pariisin ilmastosopimuksen sekä YK:n kulttuurijärjestön Unescon. Monenkeskisyyden sijaan Trump haluaa varmistaa, että Yhdysvaltain taloudellista apua saavat vain ”Amerikan ystävät”, kuten hän puheessaan totesi.

Kansainvälisessä politiikassa puhutaan kovasta ja pehmeästä vallankäytöstä. Kovaa ovat sotilaalliset ja taloudelliset, pehmeää diplomatiaan, perinteisiin ja kulttuuriin nojaavat vallankäytön keinot.

Linjapuheesta piirtyvässä Trumpin linjassa Yhdysvalloille avautuva globaali areena on kilpakenttä, jossa yhteistyön sijaan taistellaan vallasta. Tämä on varsin puhdasta poliittista realismia.

Trumpin kriitikot huomauttivat, että puheesta löytyi tuskin viittaustakaan liberaaleihin arvoihin, ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen tai sen sellaiseen. Muutamat harvat pehmeät sanat kuten ”rakkaus” oli nekin kuorrutettu patriotismilla.

Maailmaa on pitkät tovit hallittu myös klassisella voimapoliittisella realismilla, johdonmukaisuudessaan se on ainakin ennustettavaa. Mutta kun kyseessä on Trump, linjapuheen kirjoittajien taidonnäyte luo ehkä liiankin vakaata kuvaa. Jo presidentin seuraava tviitti tai möläytys voi muuttaa kaiken.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.