Tuleeko Marinista vahva demarijohtaja?

Kannatus ja valta saa puolueen näyttämään eteenpäinmenevältä, jopa nuorekkaalta. SDP:n puoluekokouksessa Tampere-talossa tämä näkyy. Kolmen päivän puoluejuhlassa on hymyileviä ihmisiä, joilla ei ole huolta puolueen tilasta vaan uskoa huomiseen.

Toisin oli muutama vuosi sitten. SDP:lle ennusteltiin kuihtumista samaan tahtiin kuin tehdastyö katoaa Kaukoitään. Sosialidemokratiaa pidettiin eläkeläisten aatteena. Suurin osa kannattajista oli yli kuusikymppisiä.

Kaiken lisäksi puolueella oli kaikkien aikojen epäsuosituin puheenjohtaja, Antti Rinne.

Mutta sitten tapahtui ihme. SDP voitti kevään 2019 eduskuntavaalit. Vaalivoitto ei ollut SDP:n omaa ansiota vaan vastaliike Juha Sipilän (kesk.) hallitukselle.

Viime joulukuussa Rinne kaatui, kun keskustan Katri Kulmuni käytti iskupaikkansa postikiistan pyörteissä. Rinteen kaato oli työnantajapuolelta ja Kulmunilta lahja SDP:lle.

SDP:n pääministeriksi nousi Sanna Marin, 34. Pian korona pisti suomalaiset ryhmittymään hallituksen tueksi. Marinin maine kasvoi koronakriisin tiedotustilaisuuksien uutistenlukijana.

SDP on nyt vahvempi kuin koskaan sitten Paavo Lipposen kausien ja Mauno Koiviston pääministerivuosien.

Tänään kuullaan Marinin ensimmäinen linjapuhe SDP:n puheenjohtajana. Puheesta haetaan viitteitä siitä, onko Marinilla todellista poliittista linjaa ja näkemystä vai onko hän enemmän kasvo puolueen keulilla?

Jos Marinilla on poliittinen linja, se voi tehdä hänestä vahvan johtajan. Jos selvää linjaa ei ole, hän joutuu kannatuksen kääntyessä laskuun puolueen sisäisen kritiikin kohteeksi.

Puolueen avainpaikat täytettiin Tampereella pääasiassa Marinin nyökkäyksen ansainneilla henkilöillä.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kärsi ruman tappion varapuheenjohtajiston vaalissa ja jäi sen ulkopuolelle. Jo aiemmin oli selvinnyt, että Antti Lindtman ei mahdu alueellisena edustajana puoluehallitukseen.

Harakan kaatoi se, että hän ei ole ollut juurikaan lojaali puolueen johdolle. Lindtman taas oli Marinin vastaehdokas pääministerikisassa.

Tampereen puoluekokouksen yksi puheenjohtajista oli SDP:n entinen keskisuomalainen tulevaisuudenlupaus, moninkertainen ministeri Susanna Huovinen. Hyvin hän kokousta veti.

Keski-Suomesta puoluehallitukseen nousi kansanedustajaehdokkaana tunnettu Jukka Hämäläinen. Aiemmin puoluehallituksessa oli ay-mies Ahti Ruoppila, mutta piirin kisassa Ruoppila jäi tappiolle.

SDP:n varapuheenjohtajakisa oli kiihkeä, sillä ensimmäisen varapuheenjohtajan merkittävyys havaittiin Rinteen sairausloman aikana.

Marin on toivonut perheenlisäystä, joten imatralaisen ensimmäisen kauden kansanedustajan, ay-taustaisen Niina Malmin, 38, asema on kiinnostava. Hän on nyt ensimmäinen varapuheenjohtaja. Lahtelainen Ville Skinnari, 46, jäi toiseksi.

Kirjoittaja on päätoimittaja.