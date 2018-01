Turkki sai luvan kurittaa kurdeja

Turkki toteutti uhkauksensa ja aloitti viikonloppuna sotatoimet Syyrian kurdialueilla. Ilmavoimat, tykistö ja panssarit tukevat operaatio Oliivinoksan sotatoimia. Sotaretki kertoo Syyrian konfliktin sekavuudesta.

Turkkia poikkeustilavaltuuksin johtava hallitus voi sisäpoliittisesti osoittaa tuloksellisuutta taistelussa ”terroristeja” vastaan. Turkin presidentti varoitti ”kalliista hinnasta”, jonka jokaisen operaatiota vastustavan mielenosoittajan on maksettava, ulkoministerin mukaan Turkin operaatiota vastustava on terroristien puolella. Pääministeri sanoo, että ”kansainvälisen oikeuden mukaiset toimet” aloitettiin Turkin itsepuolustukseksi ja myös puolustusministeri vakuuttaa, että operaatio alkoi Syyrian puolelta tulleen tulituksen vuoksi.

Syyrian presidentti – joka ei sisällissodan julmuuksissa ole puhtoinen – sanoo, että Turkin politiikassa on Syyrian kriisin alusta lähtien ollut kyse terrorismin ja terrorijärjestöjen tukemisesta välittämättä järjestöjen nimistä. Turkin tuesta jihadisteille Syyriassa onkin esitetty todisteita jo vuosia.

Syyrian nykyhallinnolla ja Syyrian kurdeilla on paitsi yhteisiä myös toisilleen vastakkaisia intressejä. Jihadisteja vastaan kurdit ovat taistelleet omista syistään, mutta siinä he ovat osoittautuneet Yhdysvaltain parhaiksi liittolaisiksi. Yhdysvaltain johtaman liittouman aie kouluttaa kurdeista erityiset turvallisuusjoukot Pohjois-Syyriaan oli liikaa Turkille, joka pelkää kurdien vaikutusvallan kasvua myös omilla alueillaan.

Jännitettä luo Yhdysvaltain ja Turkin kuuluminen samaan sotilasliittoon. Naton kyynisessä voimapolitiikassa järjestön oma yhtenäisyys on kurdien asiaa tärkeämpi. Näin voi päätellä Naton sunnuntaisesta lausumasta, jonka mukaan ”Turkilla on oikeus puolustaa itseään”.

Turkin ilmoitus ”Mainilan laukauksista” etelärajallaan näyttää siis riittäneen Natolle järjestönä, vaikka Nato-maista Ranska onkin arvostellut Turkin toimien vahingollisuutta lännen koalitiolle.

Kurdien sisäiset ristiriidat eivät edistä heidän asiaansa. Yhdysvallat ja muut länsimaat eivät näytä olevan halukkaita tukemaan kurdeja pitkäaikaisesti, kunhan ”likainen työ” on ensin tehty. Yhdysvaltain presidentti on vihjannut tuen Syyrian kurdeille voivan loppua. Nykyisissä sotatoimissa Yhdysvallat on tyytynyt kehottamaan Turkkia malttiin sekä sotatoimien voiman ja keston rajaamiseen.

Syyrian nykyhallintoa konfliktissa tukeva Venäjä tukenut myös kurdeja ja viime aikoina taas lähestynyt Turkkia, jonka uusista sotatoimista on Venäjältäkin kuultu vain sanallista paheksuntaa. Venäjä on vetänyt sotilaitaan Turkin hyökkäysurilta Syyriassa. Turkin armeijan komentaja ja tiedustelupalvelun johtaja neuvottelivat Syyrian tilanteesta Moskovassa Venäjän johdon kanssa viime torstaina eli juuri ennen hyökkäystä. Myös johtavilla suurvalloilla on jokin yhteinen näkemys asioista, siitä kertoo Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerien lauantainen puhelinneuvottelu.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.