Työelämän laatu on Suomessa huippua

Suomalaisista työnteko on kivaa ja työ tuntuu mielekkäältä; töihin on siis hauska lähteä. Sama asia tutkijankielellä sanottuna kuuluu: työelämän laatu on korkea Suomessa – ja näin on myös muissa Pohjoismaissa.

Työelämän eroja Pohjoismaiden ja muun Euroopan välillä on vertaillut muun muassa Jyväskylän yliopiston tutkija Armi Mustosmäki viime kesänä tarkastetussa väitöskirjassaan.

Samalla asialla on ollut myös työ- ja elinkeinoministeriö ja Tekes, joiden tutkimuksen mukaan työelämän laatu on Suomessa jotakuinkin Euroopan parasta.

Suomalaisen työelämän korkean laadun salaisuus on hyvä koulutus. Osaavat, koulutetut työntekijät kokevat, että heillä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä ja käyttää ammattitaitoaan monipuolisesti. Koulutettu työntekijä pystyy työskentelemään itsenäisesti ja antamaan työstään kehitysehdotuksia.

Työn itsenäisyys ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovat tärkeä hyvän työelämän perusta. Koulutus tuo työntekijälle tietoja ja taitoja, jotka ilmenevät työnantajan luottamuksena – kuten työnteon itsenäisyytenä. Työnantajalla on vastaavasti lupa odottaa, että työntekijä käyttää taitojaan yhteisöä tukevalla tavalla.Työntekijä ei tällöin ole vain käskytettävä robotti vaan hänen arvostelukykyynsä, taitoihinsa ja tietoihinsa luotetaan. Tämä lisää työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista työhönsä.

Mustosmäen väitöskirjan mukaan työelämän kehitys on ollut Suomessa ja muissa Pohjoismaissa erilaista kuin muualla Euroopassa. Tähän ovat vaikuttaneet paitsi erot koulutustasossa myös se, että Pohjoismaissa on totuttu työelämää sääteleviin instituutioihin kuten työmarkkinajärjestöihin ja työehtosopimuksiin. Suomessakin osa haluaisi nyt heittää hyvästit kaikelle työelämän säätelylle ja päästä eroon esimerkiksi työehtosopimuksista.

Mustosmäki vertaa Suomen työelämää Britanniaan ja Yhdysvaltoihin, joissa markkinoihin puuttumista vältetään eikä työmarkkinoihin haluta vaikuttaa säätelyllä. Tämä antaa työnantajalle väljemmät mahdollisuudet käyttää työvoimaa tarpeellisiksi katsomiinsa tehtäviin.

Kääntöpuolena on, että työ yksitoikkoistuu ja standardisoituu. Samalla työmarkkinat jäykistyvät, koska työntekijöiden oletetaankin tekevän vain yhtä ja samaa, ylhäältä päin määriteltyä työtehtävää eikä työntekijän urakierto edes kiinnosta työnantajaa.

Tämä heikentää työelämän laatua. Näin on käynyt viime vuosikymmeninä esimerkiksi Britanniassa, jossa työmarkkinat ovat polarisoituneet eli jakautuneet ns. hyviin ja huonoihin töihin. Jälkimmäisessä tapauksessa työ ei ole itsenäistä eikä työntekijöillä ole juurikaan mahdollisuuksia kehittää työtään. Työnantaja ei välttämättä pidä tätä edes tarpeellisena.

Suomen erinomainen työelämän laatu on tärkeä kilpailuvalttimme, joka ei säily ilman ponnistuksia. Nykyiset koulutusleikkaukset uhkaavat murentaa laadukkaan työelämän kivijalkamme eli työtekijöiden korkean koulutuksen. Tästä uhasta poliitikkojen on syytä olla tietoisia.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.