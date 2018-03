Työelämän opit hukassa vanhusten hoidossa

Suomalaisessa vanhusten kotihoidossa on tehty juuri päinvastoin kuin työelämän uusien ja hyväksi havaittujen oppien mukaan tulisi tehdä.

Kyseisen opin voisi kiteyttää seuraavasti: anna koulutetulle, ammattinsa osaavalle työntekijälle mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja itsenäisyyttä hoitaa hommansa. Vastavuoroisesti työntekijä sitoutuu tehtäviinsä entistä paremmin. Vielä makoisampaa työnantajan näkökulmasta on, että työntekijä alkaa pohtia työnsä kehittämistä ja etsiä keinoja työnsä parantamiseksi – siis tehostamiseksi.

Työn kehittämisvinkit ovat kullanarvoisia varsinkin silloin, kun työtehtävät lisääntyvät ja lisäresursseja ei ole luvassa. Tai ainakin näin monen työnantajan voisi kuvitella ajattelevan.

Vanhusten kotihoidon työjärjestelyissä on silti menty aivan toisenlaista polkua. Tähän havaintoon päätyy, kun lukee Jyväskylän yliopiston tuoretta tutkimusta vanhustyöstä.

Professori Teppo Krögerin johtama Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö on tarkastellut suomalaisen vanhusten kotihoidon ja laitoshoidon tilaa vuosina 2005 ja 2015. Tutkimus on osa Pohjoismaista NORDCARE2-vertailututkimusta.

Tutkimus vahvistaa sen, minkä moni tietää käytännön tasolla: kotihoidossa olevia vanhuksia on yhä enemmän, mutta työntekijöiden määrä ei ole noussut. Suomalaisten kotihoidon työntekijöiden työpaine on kasvanut korkeimmaksi Pohjoismaissa.

Myös muita muutoksia on tapahtunut: runsaassa kymmenessä vuodessa vanhusten kotihoidon työntekijöiden sukupolvi on vaihtunut. Työntekijät ovat nyt koulutetumpia.

Samalla heidän työstään on tullut yhä kontrolloidumpaa ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat kaventuneet. Myös luottamus kotihoidon työntekijöiden ja heidän esimiestensä välillä on heikentynyt. Samoin on käynyt esimiehiltä saadulle tuelle – se on vähentynyt.

Ei ihme, että työntekijä kokee jäävänsä yksin selviytymään miten kuten kasvaneesta työmäärästään.

Nämä muutokset ovat lisänneet työntekijöiden riittämättömyyden tunnetta sekä sairauspoissaoloja. Suomalaisilla vanhusten kotihoidon työntekijöillä on eniten sairauspoissaoloja Pohjoismaissa. Työolojen heikentymisen vuoksi jopa kaksi viidestä kotihoidon työntekijästä harkitsee alan vaihtoa. Se on paljon.

Vanhusten kotihoidossa työelämän uusia oppeja ei näköjään ole kovin hyvin otettu käyttöön. Samaan aikaan kun työntekijöiden koulutustaso on noussut, ovat työntekijöiden itsenäisyys ja vaikutusmahdollisuudet omaan tekemiseen kaventuneet. Tässä on ristiriita, jossa hukataan paljon voimavaroja: koulutettujen työntekijöiden osaamista ei hyödynnetä täysmääräisesti. Sen sijaan heitä pyritään johtamaan ylhäältä päin.

Koulutetut ammattilaiset ovat alalla kuin alalla motivoineita kehittämään työtään asiakkaiden ja työyhteisön parhaaksi, jos heille annetaan siihen mahdollisuus. Tämä koskee varmasti myös vanhustyöntekijöitä.

Onkohan tämä asia jäänyt hoksaamatta vanhusten kotihoidon organisaatioissa?

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.