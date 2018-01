Työntekijä paikkaa järjestelmän puutteet

Vanhusten kotihoidon tila puhuttaa Jyväskylässä mutta myös muualla maakunnassa. Aihetta on käsitelty viime päivinä Keskisuomalaisessa (23.1., 24.1. ja 25.1.) ja asia lienee esillä jatkossakin.

Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelu sai marraskuussa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta moitteet. Virasto kiinnitti huomionsa siihen, että useita kotihoidossa olevien asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmia oli laatimatta. Lisäksi kotihoidon ja sen aluetiimien johtamisjärjestelyt eivät toimi toivotusti.

Etenkin viimeksi mainittu ongelma nousi esille jyväskyläläisten kotihoidon työntekijöiden mielipidekirjoituksessa (KSML 24.1.). Tekstin allekirjoittajina on 42 työntekijää. He kokevat, että eivät pysty tekemään työtään hyvin.Työtahti on kiristynyt ja jatkuva kiire haittaa laadukasta vanhusten hoitoa. Työntekijät ovat huolissaan vanhusten turvallisuudesta ja omasta jaksamisestaan.

Työntekijöiden kokemus kiireestä ja työtahdin kiristymisestä saa tukea myös valtakunnallisista tilastoista: kotihoitoa saavien vanhusten määrä on kasvanut. Samaan aikaan kotihoidon henkilöstö on vähentynyt. Asiaa on tutkinut muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL:n tutkimuksen mukaan kotona hoidettavien vanhusten määrä Suomessa oli vuosi sitten kasvanut 3 000 vanhuksella verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen. Samassa ajassa työntekijöiden määrä oli supistunut yli 400 henkilöllä. Tilanne tuskin on nyt kääntynyt parempaan – suuntaus lienee enemmänkin vain vahvistunut.

Kunnissa joudutaan nyt pohtimaan, miten ratkaista vaikea yhtälö, jossa kotona hoidettavia vanhuksia on yhä enemmän ja työntekijöitä on entistä vähemmän. Ratkaisuja etsitään työn uudelleen järjestelyistä.

Tätä on myös mietitty Jyväskylän kaupungin kotihoidon johdossa. Runsas vuosi sitten kaupungin kotihoidossa otettiin käyttöön uusi sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä. Käytännössä se on kännykän tapainen laite, josta löytyvät mm. asiakaskäynnit ja johon hoitaja kirjaa asiakkaiden hoitotiedot ja -tarpeet.

Tarkoituksena on, että hoitoraporttien tekeminen toimistolla jäisi pois ja parhaassa tapauksessa aikaa jäisi enemmän vanhukselle.

Näin työntekijöiden mukaan ei näyttäisi kuitenkaan käyneen – he kuvaavat mielipidetekstissään uutta järjestelmää kaoottiseksi. Työntekijöiden mielestä vanhuksen luona vietetty aika on pikemminkin lyhentynyt kuin lisääntynyt.

Työntekijöiden kokemus työnsä kaoottisuudesta viestii siitä, että jotakin hoitotyön uudessa järjestelyissä ei ole mennyt aivan niinkuin piti. Kokemusta ei pidä kuitata pelkästään muutosvastarinnaksi. Sitenhän vaikeita muutostilanteita pyritään joskus selittelemään – ja jopa vähättelemään.

Tyypillistä on, että vertailukohdaksi otetaan tällöin nuoret työntekijät: jos nuoret työntekijät näyttäisivät sopeutuvan muutokseen hyvin, on vanhempien työntekijöiden nurinan silloin oltava vain jarruttavaa muutosvastarintaa.

Vertailu on ikävä kaikkien kannalta: se syyllistää vanhat kokeneet työntekijät ja hiljentää uusimmat tulokkaat, jotka usein saattavat olla määräaikaisessa työsuhteessa. Vihjauskin tällaiseen vastakkainasetteluun voi pahimmillaan heikentää työyhteisön ilmapiiriä.

Työn uudelleen järjestelyjä kuitenkin tarvitaan. Vanhusten hoitoon tulee ottaa uusia käytäntöjä ja työtä helpottavaa tekniikkaa, jotta vanhuksista voitaisiin huolehtia hyvin pienenevistä resursseista huolimatta. Tähän haasteeseen Jyväskylän kaupunki on tarttunutkin.

Hyvävointiset päättäjät mieluusti linjaavat, että vanhuksen paras paikka on kotona: Kuka muka haluaisi lähteä pois kotoaan? Näin todennäköisesti miettii keski-ikäinen, vielä hyväkuntoinen päättäjä aivan vilpittömästi ja tekee päätöksiä, joilla kotihoidossa olevien vanhusten määrää lisätään ja samalla vähennetään ympärivuorokautisia hoivapaikkoja.

Perustelu on hyvä silloin, kun vanhus tarvitsee vain vähän apua: hän pärjää hyvin kotihoidon turvin. Perustelu kotona asumisen autuudesta on huono silloin, kun vanhuksen jokainen päivä on joten kuten selviytymistä. Tätä rajaa on nyt venytetty äärimmilleen.

Tilanteesta kärsivät ennen kaikkea ne vanhukset, jotka tarvitsisivat enemmän kotihoitoa kuin saavat. Tilanteesta kärsivät myös työntekijät ja vanhuksen läheiset; heidän on paikattava hoivajärjestelmän heikkoudet.

Jos hoivajärjestelmässä on ongelma, siirtyy paikkaamisvastuu aina alemmalle tasolle: hoivatyöntekijät venyttävät aikataulujaan ja läheiset tinkivät palkkatyöstään, jotta vanhus saisi tarvitsemansa hoidon.

Tätä järjestelmän puutteiden paikkaamista ei työnjohdossa tai päättäjien keskuudessa aina havaita – tai ehkä ei haluta havaita.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.