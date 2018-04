Unohdettujen ääni ei kanna aavikoilta

Vielä vajaat puoli vuosisataa sitten komento maailmassa oli monilta osin paljon suorasukaisempaa kuin nyt.

Espanjaa vuosikymmeniä hallinneelle diktaattori Francisco Francolle (1892–1975) oli täysin luontevaa pitää luoteisafrikkalaista Länsi-Saharaa siirtomaana, ”Espanjan Saharana”, tarvittaessa vaikka ranskalaisjoukkojen ja muukalaislegioonan tuella.

Yhtä luontevaa oli, että kun Espanja luopui siirtomaastaan Francon kuoltua, naapurimaat Marokko ja Mauritania pitivät oikeutenaan jakaa alue keskenään – vaikka Länsi-Saharan sahrawi-kansan oikeuksien puolesta jo espanjalaisia vastaan kamppaillut Polisario-rintama oli julistanut alueen itsenäiseksi Saharan demokraattiseksi arabitasavallaksi. Ja kun Mauritania luopui aluevaatimuksistaan vuonna 1979, Marokko rohmusi loputkin Länsi-Saharasta. Paikallisväestön mielipidettä ei kysytty.

Sodassa miehittäjiä vastaan Polisario sai tukea Algerialta, mikä myrkytti Marokon ja Algerian välit vuosiksi. Sota vakiinnutti tilanteen, jossa Marokko hallitsee ”hiekkamuurilla” erottamaansa Länsi-Saharan rannikkoa ja Polisario pääosin autiota sisämaata. Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvaajat ovat valvoneet tulitaukoa jo vuodesta 1991.

Pääsiäisen aikaan Marokko ilmoitti YK:n epäonnistuneen tehtävissään: Polisario on siirtänyt joukkojaan niin, että Marokon pitää puuttua asiaan. YK kiistää Marokon väitteet.

Toistuva pieni vihanpito kuuluu asiaan, sillä miehittäjänä Marokko on ollut diplomaattisesti alakynnessä. Jo 1980-luvulla Afrikan maiden yhtenäisyysjärjestö (OAU) tunnusti Länsi-Saharan jäsenekseen. Raivostunut Marokko erosi järjestöstä yli 30 vuodeksi. Lopulta se palasi järjestöön, jonka nimi on nyt Afrikan unioni (AU).

Kansainvälisessä oikeudessa Marokon vaatimuksia Länsi-Saharaan pidetään perusteettomina. Euroopan unioni on linjannut, ettei sen kiistelty kalastussopimus Marokon kanssa päde Länsi-Saharan kalaisilla Atlantin-vesillä. EU-tuomioistuimen mielestä Länsi-Sahara ei kuulu Marokolle. Samasta syystä EU:n ja Marokon maataloussopimus todettiin pätemättömäksi pari vuotta sitten.

Vaikka asenteet maailmassa muuttuvat, Marokolla on vaikutusvaltaisia tukijoita: Yhdysvallat, Ranska, Espanja, Egypti, Israel, Saudi-Arabia... Länsi-Saharan pakolaiset elävät samaa ahdinkoa kuin vuosikymmeniä sitten. Iso osa sahraweista on virunut koko ikänsä pakolaisleireillä joko oman maansa aavikoilla tai Algeriassa, ja nuorison radikalisoituminen on riski.

Länsi-Saharan konfliktin rauhanomainen ratkaisu on aina kariutunut kiistaan kansanäänestyksestä, jota jo Espanja kaavaili valtansa lopulla.

Marokko voisi nyt suostua autonomiaan, Polisario vaatii täyttä itsenäisyyttä. Mutta vuodesta toiseen on kiistelty siitä, kuka saa äänestää. Väestöä ei ole laskettu sitten espanjalaisten lähdön, ja Marokko on muuttanut väestöpohjia joko sahrawien karkotuksilla tai tukemalla omien kansalaistensa muuttoa alueelle.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.