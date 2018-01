Vaalipiirien pienennys vahvistaisi hallitusta

Pankkiiri Björn Wahlroosin kirja Hiljainen vallankumous sai ilmestyessään lokakuun lopussa kohtuullisen paljon julkisuutta. Wahlroosin sanottiin ehdottaneen perustuslakituomioistuinta, mutta kirjan varsinainen ydin jäi harmillisen vähälle huomiolle.

Olen suhtautunut Wahlroosiin usein kriittisesti. Hänellä on taipumusta tulla julki näkökulmilla, jotka ovat läpinäkyvää edunvalvontaa. Valtiokapitalismin purulla (Mandatum ja Sampo-Leonia) rikastunut Wahlroos esiintyy kuin huippurikas-räväkkä-sijoittaja ja ylimielinen-snobi-aatelinen samassa persoonassa.

Wahlroos on kieltämättä yksi talous­historiamme terävimmistä taktikoista. Hänellä on kyky hyödyntää ajan virtaukset. Nykyisin hän on myös talouselämän toinen todellinen taustavaikuttaja. Toinen on Antti Herlin.

Wahlroosin kunniaksi täytyy sanoa, että hän ei tyydy vain nykimään lankoja taustalla vaan tuo näkemyksiään esille myös tekstinä. Hiljainen vallankumous on ajattelemisen aihetta antava kirja.

Kirjailija Jari Tervon sarja Urho Kekkosesta on palauttanut mieliin UKK:n kauden. Kekkosen valinta poikkeuslailla (1973) aiheutti jälkeenpäin sellaisen kansallisen trauman, että perustuslakimme uudistamiseen löytyi tahtoa vasemmalta oikealle.

Kekkonen käytti presidentin valtaa tavalla, jonka vuoden 1919 valtiosääntö tarjosi presidentille. Kekkosen jälkeen vastaheilurina maata alettiin parlamentarisoida.

Wahlroos huomauttaa aivan oikein, että vuoden 1919 hallitusmuodossa oli ratkaisu vaalijärjestelmämme tuottamaan koalitio-ongelmaan. Hallitusmuoto keskitti valtaa koalitiosta riippumattomalle vallankäyttäjälle, tasavallan presidentille. Ratkaisu toimi.

Nykyisessä perustuslaissa (1999) Wahlroos näkee kolme perusongelmaa. Ensinnäkin se siirsi valtaa presidentiltä parlamentille ja hallitukselle tarjoamatta ratkaisua kasvaneeseen hallituksen koalitio-ongelmaan.

Toiseksi perustuslaki luettelee väljästi määriteltyjä uusia perusoikeuksia, joista on sitten syntynyt tulkintaongelmia.

Kolmanneksi perustuslain tulkintaongelmaa ratkoo heikko perustuslakivaliokunta. Tulkintavalta on siirtynyt pienelle valtiosääntöoppineiden joukolle. Ennen nämä valtiosääntöprofessorit olivat konservatiiveja mutta viime vuosikymmenet pohjaväri on ollut vihervasemmistolainen.

Tästä kaikesta on seurannut, että Suomi on jähmettynyt. Asiat eivät etene ja hallitukset näyttävät heikoilta.

”Entistä hajanaisemmassa poliittisessa kentässämme parlamentarisointi ei ole luonut toimivaa uutta hallitusmuotoa vaan eräänlaisen toimeenpanovallan tyhjiön. Kuten kaikki tyhjiöt, se on alkanut täyttyä, mutta täyttäjinä eivät ole olleet valtioneuvosto ja parlamentti vaan niin sanottu kansalaisyhteiskunta – järjestöt, aktivistit, asiantuntijat, lobbarit ja varsinkin ammattiyhdistysliike. Tämä on ollut hiljainen vallankumous.”

Wahlroos nimittää perusoikeusuudistusta sosiaalidemokraattien riemuvoitoksi. Uudistuksella sosiaalidemokraatit ankkuroivat hyvinvointivaltion palveluita syvälle kallioperään.

Uusi perustuslaki on entistä perustuslakia tulkinnanvaraisempi. Sen tulkinta sisältää väistämättä arvokannanottoja. Itsenäisyytemme ensimmäisen 50 vuoden aikana perustuslakeja tulkitsivat konservatiiviset valtiosääntöprofessorit.

Vuoden 1975 jälkeen tulkitsijat ovat enenevässä määrin olleet vasemmiston näkemyksiä myötäileviä valtiosääntötutkijoita. Kokoomuslaiset johtivat perustuslakivaliokuntaa vuodesta 1940 vuoteen 2011. Sen jälkeen paikka on ollut vasemmistolla.

Wahlroos kannattaa presidentin vallan kasvattamista ja perustuslakivaliokunnan resurssien vahvistamista. Jälkimmäisestä voi olla samaa mieltä.

Maamme nykyinen perusongelma on hallituskokoonpanojen heikkous. Se on seurausta vaalijärjestelmästämme, joka on pieniä puolueita suosiva.

Monissa maissa äänikynnykset ovat korkeita. Meillä äänikynnystä on vain madallettu, kun vaalipiirejä on yhdistetty. Se on ollut väärä linja, sillä demokratiamme ei saisi olla pienten vähemmistöjen orjuuttama.

Wahlroosin mielestä vaalijärjestelmää tulisi korjata paikallisesti edustavammaksi ja samalla vaalit voittaneita suurempia puolueita suosivaksi. Hän katsoo, että helpoiten tämä toteutuisi jakamalla maa nykyistä huomattavasti useampaan vaalipiiriin.

Wahlroosin näkemystä on helppo kannattaa. Keski-Suomen kokoiset eli noin 10 kansanedustajan vaalipiirit olisivat demokratian kannalta toimivin ratkaisu. Kansanedustajia tulisi puolueista, joilla on alueella todellista ja merkittävää kannatusta.

Ja hyvä seuraus olisi se, että kaksi tai kolme puoluetta pystyisi muodostamaan maahan vahvan hallituksen. Se parantaisi hallitusten toimintakykyä sekä siirtäisi ylenmääräisessä parlamentarisoinnissa eduskunnalle ja lobbareille siirtynyttä valtaa istuvalle hallitukselle – ja toivottavasti erityisesti pääministerille.

Kirjoittaja on päätoimittaja.